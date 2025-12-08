馬防部官士兵疑遭詐團滲透提供人頭戶 前檢察官：軍人涉詐占一至二成

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
馬祖防衛指揮部傳有詐團滲透，官士兵提供人頭戶，檢警介入調查。示意圖／本報系資料照
馬祖防衛指揮部傳有詐團滲透，官士兵提供人頭戶，檢警介入調查。示意圖／本報系資料照

馬祖防衛指揮部爆發詐騙集團以每月租用帳戶的方式，讓官士兵提供人頭戶供犯罪所用，涉案人數傳逾數十人，曾任桃園地檢署檢察官、現任律師陳彥价說，過去擔任軍法組檢察官，每月偵辦案件中，每十件中至少有一至二件是職業軍人涉案，多為擔任車手及提供人頭帳戶，比例不低。

律師陳彥价說，近年國防部為了留才，加上兩岸關係緊張，摩擦漸多，軍人福利提高，薪水待遇與營外相比，不算太差，但仍有不少軍人會涉及詐欺案，判斷應與軍中環境封閉，資訊取得有落差有關。

陳彥价也說，詐團話術不斷精進，不止職業軍人，常具有高社經地位的知識分子，也常成為詐騙集團鎖定的對象，以他過去偵辦案件的實務經驗，每月若有十件詐欺案中，至少會有一件至二件的被告是職業軍人，比例不算少。

陳彥价認為，雖然軍中待遇提升，但以台灣實務狀況，會選擇從軍，通常是囿於家中經濟狀況，除了軍中的固定薪水之外，若要提升生活品質，通常會被「兼職」、「外快」、「被動收入」等噱頭吸引，詐團常利用軍人想「多賺一點錢」的人性弱點切入，加上軍中資訊流通較慢，一不小心就會掉進詐騙集團的圈套中。

有檢察官說，以實務上狀況，職業軍人被詐騙成人頭戶或擔任車手的，通常會看其涉案情節，若真的有可能是被詐團欺騙而提供帳戶、成為車手的，通常會不起訴，有時則是檢方起訴後，法官判無罪或緩刑的案例也有。

軍人 詐騙集團 職業

