馬防部驚爆官兵涉詐騙逾60人賣帳戶？ 軍方這樣說

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬防部驚爆60名士官兵出售帳戶遭法辦，馬防部今正式回應指出，全案秉持「勿枉勿縱、刑懲併行」原則依法究辦。圖／軍聞社提供
馬防部驚爆60名士官兵出售帳戶遭法辦，馬防部今正式回應指出，全案秉持「勿枉勿縱、刑懲併行」原則依法究辦。圖／軍聞社提供

針對有媒體報導「逾60名士官兵出售帳戶遭法辦」，陸軍馬祖防衛指揮部今日正式回應指出，此案係由連江地檢署主動發動偵辦，並透過軍司法聯繫機制，與馬防部共同查獲涉案官兵，全案秉持「毋枉毋縱、刑懲併行」原則依法究辦。

馬防部表示，已針對確認涉案人員，依據「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」，視涉案情節輕重，分別核予適當懲處，並同步配合法務單位進行司法程序，展現整肅部隊紀律的決心。

軍方強調，案件曝光後，馬防部即依法主動清查、迅速處理，並已完成戰備編組及兵力調整，在不影響防區戰備任務的前提下，將衝擊降至最低。同時將持續強化法紀教育與反詐騙宣導，建立官兵守法意識，確保部隊純淨與戰力穩定。

據了解，本案源自刑事警察局中部打擊犯罪中心於偵辦詐騙案件時，追查人頭帳戶金流，發現部分帳戶使用人身分為現役馬防部官兵，隨後前往馬祖執行搜索，並由憲兵隊全程協助偵辦，案件持續擴大釐清中。

