馬防部證明官兵涉入詐騙集團 強調毋枉毋縱

馬祖地區驚傳超過60名士官兵將銀行帳戶提供給詐騙集團使用的不法事件，陸軍馬防部8日表示，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉毋枉毋縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

據了解，本案始於民國112年，主謀者相當謹慎，與被吸收提供帳戶的同袍之間，始終維持單線作業關係，使消息不會迅速走漏。部分涉案者經查屬實之後，已經被軍方記兩大過汰除，目前軍方的行政懲處仍在進行中。