馬祖士官兵集體涉詐騙 吳宗憲：涉及國安應調查源頭

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。記者王宏舜／攝影
國民黨立委吳宗憲。記者王宏舜／攝影

馬祖地區爆發國軍部隊遭詐騙集團入侵事件，有士官兵與詐騙集團勾結，利誘部隊弟兄以每個月3000至5000元代價提供帳戶，供詐騙集團當成人頭使用，涉案官兵恐超過60人。國民黨立委吳宗憲表示，建議國防部源頭打擊，調查60人的上線是誰？金流去哪？有沒有中資介入？詐團現在都是跨國集團，有沒有可能利用官兵個資、把柄，威脅國軍交出國家安全機密？

連江縣地檢署查獲，有士官兵與詐騙集團勾結，利誘部隊弟兄以每個月3000至5000元代價提供帳戶，供詐騙集團當成人頭使用，涉案官兵恐超過60人。軍方表示將採「嚴懲不貸」原則，如果調查證實確有士官兵提供帳戶供詐騙使用一律汰除。

吳宗憲分析，國軍涉及詐騙、洗錢等影響軍譽的行為，採取「刑懲併行」，一旦被「起訴」甚至判刑，將依「陸海空軍軍官士官服役條例」及國軍風紀規定，幾乎百分之百列為不適服現役，直接汰除（強制退伍），士官兵貪圖3000元小利卻損失巨大。

儘管軍方已稱將嚴懲不貸，但吳宗憲提醒國防部，抓到表示還有「黑數」，須及時預防，60人不只是詐欺犯，更是潛在的「共諜」破口，因為詐團掌握軍人帳戶和個資和「犯罪把柄」，是否會進一步「要脅」國軍交出機敏情資，必須趕緊防範，因為詐團滲透國軍，往往就是共諜滲透的前奏。

傳出軍方擔憂涉案官兵恐超過60餘人，若全數予以汰除，將嚴重影響島上戰力。吳宗憲表示，留著他們才是真正的戰力崩潰，軍方要有壯士斷腕的決心仔細策查，最怕的是「內鬼」，儘管60人在編制兵力上，對單一外島據點確實有衝擊，但對全陸軍來說並非無法調度，可以啟動「外島支援專案」等。

詐騙集團 國軍 帳戶

