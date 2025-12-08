快訊

馬防部遭詐團滲透涉案官兵逾60人 網譏防區幾成kk第二園區

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
馬祖防衛指揮部傳出遭詐團滲透，多名官士兵涉嫌提供帳戶供詐團使用，檢方指揮刑事局中打介入偵辦。圖／本報資料照片
馬祖防衛指揮部傳出遭詐團滲透，多名官士兵涉嫌提供帳戶供詐團使用，檢方指揮刑事局中打介入偵辦。圖／本報資料照片

馬祖防衛指揮部傳出遭到詐騙集團滲透，歹徒以「老鼠會」方式，一對一與官士兵聯繫，用數千元代價，租用官士兵帳戶，據傳涉案人數逾60人，已陸續移送檢方偵辦，國防部不排除依涉案情節汰除，此案是由檢方指揮刑事局中部打擊犯罪中心偵辦，中打今低調證實，正由檢方指揮偵辦此案，但案情說明由檢方公布。

據查，今年福建連江地檢署接獲線索，馬防部有官士兵遭詐騙集團滲透，以經營網拍需要帳戶為由，用每月數千元租金，向官士兵租用帳戶，給詐騙集團作為人頭戶使用，因詐團都是以「一對一」的方式聯繫，官士兵都不知其他同袍也有涉入。

福建連江地檢署接獲情資後，今年間指揮刑事局中打偵辦，中打今天證實的確受到檢方指揮偵辦，但相關案情細節，仍由檢方說明。

網友譏國防部南竿防區，幾乎已成詐團kk第二園區。圖／取自社群
網友譏國防部南竿防區，幾乎已成詐團kk第二園區。圖／取自社群

詐騙集團 帳戶 馬祖

