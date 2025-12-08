喊話賴清德 李文忠：想要真正團結 先從尊重藍營歷史記憶開始

總統賴清德日前表示，民進黨執政多年從未更改「中華民國」國號，因為這個名稱有助於社會團結，能凝聚台灣團結力量。曾任民進黨前立委、退輔會前副主委李文忠今天表示，賴總統雖然強調團結社會，但若不知尊重藍營的歷史記憶與價值觀，要求「團結」與社會韌性，就等於緣木求魚。

李文忠認為，面對北京謀我日亟，台海形勢詭譎，台灣當下最重要的兩件事，是建立社會韌性及軍事韌性：前者首先是團結國人，建立保台的意志。李文忠特別提醒，總統先前雖然多次談話曾提及此事，但若不能理解、尊重藍營的記憶、感情、價值，「團結」期待形同緣木求魚；如果不能吸納藍營在兩岸議題方面對話、和平的願望，也不容易一致對外應對北京。

他也向在野黨喊話，為了國防迫切的需求，希望能退讓一步，讓特別預算進入審查程序，並在立法院成立評估諮詢小組，引入專業能量，就防衛需求、效益評估等方面嚴格把關。此外談到韌性，就必須誠實面對台灣脆弱的能源線及能源安全存量，以及供電系統、海底通訊電纜等基礎設施防護的不足。這些工作十分艱難，也不容易見效，但不能不努力開始。

美國川普政府公布新版「國家安全戰略」，李文忠表示，美方這次可謂「措辭彈性、戰略清晰」，強調台灣在晶片生產與地緣政治上的重要性。另外川普一向要求盟國負擔高額國防支出，如果願意配合者，可獲得商業與技術優惠；但若盟國陷入弱勢、敗局的不利局面，也絕不會雪中送炭。因此我方當務之急是加強軍事投資，建立社會與軍事方面的韌性。

李文忠表示，美方新版國安戰略8次提及台灣，雖然措辭温和、模糊彈性，但戰略清晰：一是劍指中國，二是明確點出台灣在全球半導體業的主導地位，位處第一島鏈獨特的地理位置，以及全球三分之一的航運量經過南海，共同構成將台灣視為印太安全架構的核心焦點。美國將透過單事優勢及盟國合作，來嚇阻中國可能的侵略行動。

值得注意的是，美國要求第一島鏈盟國必須以具體行動投入更多國防經費，更大量提供港口及軍事設施來參與集體防衛，這與美國要求北約承擔保衛歐洲，是一樣的邏輯：美軍會支持，但當事國也要承擔起相應責任。因此可知，美方必然會要求台灣大幅增加國防經費。鑑於美軍已漸不足獨力應對解放軍，也鑒於兩岸軍事大幅傾斜，除非台灣準備投降或接受一國兩制，否則只能儘速增加軍費，建立「多撑一段時間」的軍力來避戰，這是勢所必然。

李文忠說，依川普政府的作風，不願意增加軍費承擔集體防衛責任的盟國將自食其果，反之者將獲包括商業優惠及技術共享之類的特殊待遇。這在「國家安全戰略」文件及戰爭部長赫塞斯的發言中已明確表達。外界也從俄烏戰爭中見識到，川普如何對待弱勢、戰敗的盟國。台灣目前擁有資源及優勢，明智選項當然是撐起健全的夥伴關係，負起保衛自己家園的主要責任。

在軍事韌性方面，首先當然是儘速大幅增加國防預算，同樣重要的是要用在能滿足防衛需求的項目，不能光購買大型載台。長期研究自製能量、訓練能量、後勤維修能量，以及軍人的薪資待遇等，每樣都不能偏廢。