馬祖士官兵集體涉入詐騙集團 軍方：涉案者一律汰除 嚴懲不貸

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
身為外島第一線的馬防部，發生嚴重的士官兵擔任詐騙人頭事件，圖中官兵與本次詐騙案無關。圖／陸軍資料照片
馬祖地區爆發爆發嚴重的國軍部隊遭詐騙集團入侵事件，連江縣地檢署查獲，有士官兵與詐騙集團勾結，利誘部隊弟兄以每個月3000~5000元代價提供帳戶，供詐騙集團當成人頭使用。馬防部收到檢方通知後展開內部大清查，涉案官兵恐超過60人。軍方表示，對本案處理將採「嚴懲不貸」原則，如果調查證實確有提供帳戶供詐騙使用，一律汰除，目前已有部分人員遭記兩大過汰除。

軍方表示，本案最早發生於2023年，經查首謀者採取保密單線作業，一一親自直接與欲吸收人員接觸，不由這些人去發展「下線」。檢方查獲詐騙案之後，發現所使用的人頭帳戶身分為現役人員，因此與軍方聯絡。

涉案軍人除了將被部隊汰除，還面臨刑責：根據洗錢防制法，若無正當理由收集別人的銀行帳戶、虛擬平台交易帳戶等等，恐面臨5年以下徒刑；無故提供帳戶予他人使用者，按同條第3項規定，將處3年以下有期徒刑。

