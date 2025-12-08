快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。法新社
美國國會山莊。法新社

美國聯邦參議院日前通過2026年年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act）並送入聯邦眾院，經參眾兩院協調後，眾院規則委員會7日公布法案文字，法案要求美台在無人機和海巡上加強合作，但原來參院建議邀請台灣參加環太軍演（RIMPAC）的部分卻遭到刪除。

美國聯邦參議院日前通過年度國防授權法案，法案強烈鼓勵美國國防部邀請台灣參與環太軍演，並要求國防部若決定不邀請台灣海軍，國防部長必須內向國會的國防委員會說明原因，不過參院版本送入眾院後，眾院規則委員會7日公布的版本中已找不到相關文字。

眾院新的法案版本提到，國防部長必須在2026年3月以前與國務院合作，透過美國在台協會（AIT）與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案也要求國防部長與國務卿合作，在2029年之前每年須向國會委員會報告共同合作的項目進度。

此外，新的法案版本也希望增加美台海巡合作整合的機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動，包括2026年至2030年的成本估算，並增加台灣海巡在美國海巡訓練課程中的名額，並分析美台海巡合作的助益。

在成本估算方面，法案要求指揮單位估計部署美國海巡行動訓練小組到台灣，有效強化台灣海洋安全、海上執法和嚇阻能力，以及增加台灣海巡參加美國海訓訓練課程的成本。

眾院軍事委員會7日也公布國防授權法案的摘要重點，在強化台灣防禦的部分提到3點，包括10億美元全額資助「台灣安全合作倡議」、授權資助美軍持續訓練台灣和其他夥伴國家，以反抗中國的侵略和惡意影響，以及要求國防部與台灣建立合作項目，設立無人系統和反制無人系統。

美國去年參考與烏克蘭的的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative），最高可動用3億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，今年預計調高至10億美元。

國防部 國防授權法案 美國在台協會

延伸閱讀

中國公務船台海中線以西演練 海巡全程掌握動態

3陸船在台「淺灘海域」演練？ 海巡署：混淆位置認知作戰

立院委員會審查如虛設 學者憂：濫用「逕付二讀」淪多數暴力

為特定人修除罪化法案 藍委怨「非自願推案」…國民黨陷茶壺內風暴

相關新聞

美眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

美國聯邦參議院日前通過2026年年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Ac...

美司令看新國安戰略：印太優先戰區、聚焦第一島鏈

美國新「國家安全戰略」上線後引發多重討論。美印太司令昨天對此表示，戰略明指印太為優先戰區、聚焦第一島鏈，並強調須採主動態...

白恐軍人監獄虐囚酷刑公開 軍方報告曝比中共更殘暴

1950年代白色恐怖時期，位於新店郊區的軍人監獄有如黑牢，歷任國防部長顧祝同、郭寄嶠、俞大維視而不見，任令獄方酷刑虐待人犯，直到保密局扳倒大貪官軍法局長包啟黃，外界始知軍人監獄如此慘酷，國防部調查報告用「殘暴深毒之措施，古今中外曠世無聞，較諸中共的殘酷暴行尤甚之而無不及」等文字，形容軍人監獄虐待人犯的情形。

外媒揭共軍若侵台難在登陸 可能選桃園

日相高市早苗十一月初拋出「台灣有事」答詢引爆中國不滿，同時掀起國際社會關注台海衝突。華爾街日報六日報導指出，多數中國與西...

1.25兆軍購？特別條例草案未提品項 8年恐難達標

賴總統指示行政院編列「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，將在八年內投入一點二五兆元，創下我國軍事投資的紀錄。然...

李翔宙：川普新版國安戰略 弱化對台承諾

川普政府新版「國家安全戰略」，強調台灣在地緣政治與全球半導體產業鏈的重要性，必須全力威懾北京。國安局前局長李翔宙指出，華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。