美眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

美國聯邦參議院日前通過2026年年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act）並送入聯邦眾院，經參眾兩院協調後，眾院規則委員會7日公布法案文字，法案要求美台在無人機和海巡上加強合作，但原來參院建議邀請台灣參加環太軍演（RIMPAC）的部分卻遭到刪除。

美國聯邦參議院日前通過年度國防授權法案，法案強烈鼓勵美國國防部邀請台灣參與環太軍演，並要求國防部若決定不邀請台灣海軍，國防部長必須內向國會的國防委員會說明原因，不過參院版本送入眾院後，眾院規則委員會7日公布的版本中已找不到相關文字。

眾院新的法案版本提到，國防部長必須在2026年3月以前與國務院合作，透過美國在台協會（AIT）與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案也要求國防部長與國務卿合作，在2029年之前每年須向國會委員會報告共同合作的項目進度。

此外，新的法案版本也希望增加美台海巡合作整合的機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動，包括2026年至2030年的成本估算，並增加台灣海巡在美國海巡訓練課程中的名額，並分析美台海巡合作的助益。

在成本估算方面，法案要求指揮單位估計部署美國海巡行動訓練小組到台灣，有效強化台灣海洋安全、海上執法和嚇阻能力，以及增加台灣海巡參加美國海訓訓練課程的成本。

眾院軍事委員會7日也公布國防授權法案的摘要重點，在強化台灣防禦的部分提到3點，包括10億美元全額資助「台灣安全合作倡議」、授權資助美軍持續訓練台灣和其他夥伴國家，以反抗中國的侵略和惡意影響，以及要求國防部與台灣建立合作項目，設立無人系統和反制無人系統。

美國去年參考與烏克蘭的的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative），最高可動用3億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，今年預計調高至10億美元。