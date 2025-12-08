快訊

美司令看新國安戰略：印太優先戰區、聚焦第一島鏈

中央社／ 華盛頓7日專電
美國新「國家安全戰略」上線後引發多重討論。美印太司令昨天對此表示，戰略明指印太為優先戰區、聚焦第一島鏈，並強調須採主動態勢。圖為菲律賓與美澳紐舉行「多邊海上合作行動」（MMCA）聯合演習。（取自X／ABS-CBN News）
美國新「國家安全戰略」上線後引發多重討論。美印太司令昨天對此表示，戰略明指印太為優先戰區、聚焦第一島鏈，並強調須採主動態勢。前官員王洛伶則觀察，新版刪除一中政策，以嚇阻台海衝突為優先，與川普1.0版本不同。

2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy,NSS）4日上架，逾30頁的內容提到，美國將建設能夠在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍隊。但美國軍隊無法，也不應該獨自承擔這一責任。盟友必須加強投入；對於威懾針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項。

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）昨天在「雷根國防論壇」（Reagan National DefenseForum）上表示，NSS明確指出，優先的作戰戰區是印太司令部所負責的印太地區，因為對美國安全、自由和繁榮構成主要威脅的區域就在這裡。

帕帕羅並未點名中國，但他說，這份戰略相當明確地提出了一套「拒止」戰略與拒止型防禦構想，首先聚焦在第一島鏈，再向外延伸到美國本土，同時強調必須採取主動而非被動的姿態。

國防部台灣政策代理主任王洛伶（LaurenDickey）今天下午則透過電子郵件對中央社表示，整體而言，這份戰略明確闡述川普及其內閣1月上任以來採取的諸多優先事項，包括高度重視「美國優先」政策、經濟措施、西半球事務（例如美墨邊境和國土安全）以及「以實力求和平」的理念。

王洛伶表示，「2025年版國家安全戰略尤其明確指出，遏止台灣衝突是優先事項。這與川普團隊2017年版國家安全戰略截然不同。2017年版將中國稱為修正主義強權，並強調在關鍵領域與中國競爭」。

此外，王洛伶說，與2017年版不同的是，最新版本完全刪除一中政策，取而代之的是更為微妙的措辭，即美國將「維持其長期以來對台灣的公開政策」，並強調美國反對任何片面改變現狀的行為。

「外界應謹慎看待此事，不要將其視為政策轉變的訊號」。王洛伶指出，更有可能的狀況是，新版語氣出現變化是為了要安撫北京，因其據稱要求美國對台獨採取更強硬的立場。

最後，王洛伶指出，這份戰略明確提到，本屆政府將繼續要求台灣增加國防開支，這一議題從川普第一任政府時期就已延續，如今在國家安全戰略中更明確闡述。

王洛伶表示，「這版最新的NSS能提供一定的安撫作用，因為它清楚表明政府仍然認知到中國對台灣構成的威脅。與所有 NSS一樣，接下來的重點就在於政策的落實，以及政府將如何推動並執行這套戰略」。

王洛伶現任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）非常駐高級研究員，曾在國防部擔任台灣政策高級顧問和代理主任，主導五角大廈所有美台防務關係的發展和實施。

