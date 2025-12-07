聽新聞
新聞眼／巨額軍事預算不透明 如何把關

聯合報／ 本報記者程嘉文

上周立院程序委員會，藍白立委合力否決「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」排入議程。國安會副秘書長林飛帆表示，民意壓力是唯一可解決問題關鍵。言下之意，賴政府顯然相信傳統的「愛台／賣台」牌，仍是讓預算過關的最佳法門。然而，這是否政府應採的手段？如此招式是否保證成功？

中共對台的軍事威脅無庸置疑，歷年民調也顯示，維持足夠自衛能力是社會共識；我國的防衛韌性及不對稱戰力，確實需要加強。但不代表在實務上，立院或輿論對預算案就該照單全收。如果質疑當中項目，或批評部分金額非必要，也不能、不該被解釋為居心不良、為敵張目。

這次賴政府提出的特別預算，金額是廿年前扁政府六一○八億元軍購的兩倍以上。當年六一○八億元的三大標的，社會大眾都朗朗上口（愛國者飛彈、P-3反潛機、潛艦）；即使是蔡政府時期通過近五千億元的兩筆特別預算，品項也一清二楚（各式自製艦艇、飛彈、F-16戰機）。賴政府擬編列的特別預算數字之高，堪稱史無前例，條例草案卻只有空泛的抒情文，不透明程度也讓外界不無疑慮。在如此情況下，賴政府希望無阻礙過關，是否低估在野的把關能力？

正如學者指出，諸如防空系統整合、無人機反制等項目，雖然必要性無庸置疑，但全球軍武界對相關領域，至今仍在摸索階段，要花多少錢與多少時間，很難精確估計。相關開銷其實更應放在年度預算，時間與金額都可以有更大彈性。貿然編列金額驚人的特別預算，除違背財政紀律，更可能在幾年後變成「爛尾」的大問題。

特別預算一筆接一筆，任何人都知道絕非正確之舉，卻是執政者難以拒絕的誘惑：因為不但深具「刷現金卡」快感，也比年度預算更適合宣傳、作為「重視國防」的說嘴素材。一旦遭立院否決或大幅刪減，還可借力使力，替政敵戴上「弱化國防」的紅帽子，變成後續選戰的相罵本；至於國防實力真正弱化，短時間內也看不出來，有誰真正在乎？

