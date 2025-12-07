烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

烏克蘭「基輔獨立報」取得俄羅斯外流文件顯示，中國自2022年以來一直透過秘密管道購買俄國軍備，旨在強化用於入侵台灣的解放軍空降部隊戰力。

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）檢視過的俄羅斯外流通信文件，在俄國2022年全面入侵烏克蘭逾一個月後不久，俄羅斯政府收到來自中國的軍購請求。

這些文件顯示，北京當局提出向俄方購買一套空降部隊用武器與裝甲車輛，請求編號為ZH2022-Y53，收文日期為2022年4月7日。

根據這些文件，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSMTC）3週後指示羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport），向中國代表團展示可空投的俄國戰鬥車輛。該公司是負責俄羅斯所有武器出口的國有企業。

羅斯波隆出口公司隨後開始準備接待。一年後，中國代表團於2023年4月抵達莫斯科。此次會面是中俄多場會議之一，這些會議促成俄烏戰爭後簽訂的多項中俄軍事合約。

據報導，這些協議為受制裁的俄羅斯軍火商帶來收益，因為它們出口武器至中國。中國則將收到武器與裝備作為回報，用於中國人民解放軍空降兵軍。該部隊在預計可能攻台的情況下持續強化戰力。

俄羅斯 文件 俄國

相關新聞

新聞眼／巨額軍事預算不透明 如何把關

上周立院程序委員會，藍白立委合力否決「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」排入議程。國安會副秘書長林飛帆表示，...

雷達鎖定具高度敵意 退役飛官：未獲命令不會輕啟火控

日本自衛隊F-15疑遭共機鎖定（lock-on）。退役F-16種子教官黃揚德指出，鎖定是挑釁行為，因無法預測雙方下一步易...

退役飛官：中共殲15雷達照射日本F-15 挑釁行為是兩面刃

中共航空母艦遼寧號駛出第一島鏈進行操演，日本防衛大臣小泉近次郎指控，遼寧號艦上的殲15戰鬥機，曾以雷達照射日本自衛隊的F...

3陸船在台「淺灘海域」演練？ 海巡署：混淆位置認知作戰

中國新聞社昨報導指福建海事局首次在台灣「淺灘海域」舉行搜救演練，海巡署今表示，3艘陸船在台灣海峽中線以西演練，陸方混淆海...

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

空中巴士A300是華航區域航線主力，見證華航與台灣航空開放後的市場發展。但因為1994年名古屋空難、1998年大園兩場空難，A300-600R在台灣形象跌落谷底，雖然勞苦功高，2007年退役時無人注意。

「缺三落四也要出海」…海鯤艦6部主機僅4部能動？台船澄清回應了

國造潛艦海鯤艦執行5次海上測試後，不過6日傳出海鯤艦的6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝，遭批「...

