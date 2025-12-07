烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
烏克蘭「基輔獨立報」取得俄羅斯外流文件顯示，中國自2022年以來一直透過秘密管道購買俄國軍備，旨在強化用於入侵台灣的解放軍空降部隊戰力。
根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）檢視過的俄羅斯外流通信文件，在俄國2022年全面入侵烏克蘭逾一個月後不久，俄羅斯政府收到來自中國的軍購請求。
這些文件顯示，北京當局提出向俄方購買一套空降部隊用武器與裝甲車輛，請求編號為ZH2022-Y53，收文日期為2022年4月7日。
根據這些文件，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSMTC）3週後指示羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport），向中國代表團展示可空投的俄國戰鬥車輛。該公司是負責俄羅斯所有武器出口的國有企業。
羅斯波隆出口公司隨後開始準備接待。一年後，中國代表團於2023年4月抵達莫斯科。此次會面是中俄多場會議之一，這些會議促成俄烏戰爭後簽訂的多項中俄軍事合約。
據報導，這些協議為受制裁的俄羅斯軍火商帶來收益，因為它們出口武器至中國。中國則將收到武器與裝備作為回報，用於中國人民解放軍空降兵軍。該部隊在預計可能攻台的情況下持續強化戰力。
