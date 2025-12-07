快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

退役飛官：中共殲15雷達照射日本F-15 挑釁行為是兩面刃

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
中共海軍遼寧艦編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機準備著艦。新華社資料照片
中共海軍遼寧艦編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機準備著艦。新華社資料照片

中共航空母艦遼寧號駛出第一島鏈進行操演，日本防衛大臣小泉近次郎指控，遼寧號艦上的殲15戰鬥機，曾以雷達照射日本自衛隊的F-15戰機。專家表示，所謂「照射」應該是指以雷達的射控模式「鎖定」對方，這在冷戰時代的確算是具有挑釁意味的行為。然而這種行為也是雙面刃，因為對方也可能趁機蒐集訊號情報。

曾任國軍F-16種子教官的退役上校黃揚德指出，日方F-15上會有RWR（雷達警告接收器），一旦被對方雷達波照射，就會提出警告。但戰機雷達包括搜索與鎖定的模式，如果是被搜索模式下的波束「掃」到，一點也不稀奇；這次日方抗議的應該是，中共戰機以射控模式持續照射，等於是開火攻擊的前奏。

黃揚德說，真的要較遠距離持續追蹤對方，也有不開雷達波的方式，例如以長程的光學或紅外線攝影機追蹤，對方不會有特別感受。因此向對方飛機開啟雷達鎖定，就帶有刻意示威的意義。然而被鎖定戰機的雷達警示接收器，如果具備記憶功能，或者另外攜帶有電子支援裝置（ESM），就可趁機將雷達波錄下，成為情報來源。但是各國為了避免參數外露，除非真正開戰，通常只會運用訓練頻道。

網站「軍情與航空」主編施孝瑋說，在美蘇冷戰時代，雙方戰機經常在公海上空對峙，如果開啟雷達鎖定對方，當然具有挑釁的意味。不過外界對事件全貌所知有限，許多情節不得而知，例如事件發生的位置，以及中共戰機開雷達鎖定前，雙方進行過哪些互動等等。在此情況之下要驟然判定孰是孰非，並不容易。

戰機 中共 日本

延伸閱讀

中日戰機沖繩公海上空爆衝突 中機兩度雷達照射 做好射擊準備

中國殲-15雷達照射日F-15 日澳防長會談重申合作

陸反控日本自衛隊飛機 多次抵近共軍訓練海空域滋擾

外媒曝日中爭議川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京超挫敗

相關新聞

3陸船在台「淺灘海域」演練？ 海巡署：混淆位置認知作戰

中國新聞社昨報導指福建海事局首次在台灣「淺灘海域」舉行搜救演練，海巡署今表示，3艘陸船在台灣海峽中線以西演練，陸方混淆海...

退役飛官：中共殲15雷達照射日本F-15 挑釁行為是兩面刃

中共航空母艦遼寧號駛出第一島鏈進行操演，日本防衛大臣小泉近次郎指控，遼寧號艦上的殲15戰鬥機，曾以雷達照射日本自衛隊的F...

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

空中巴士A300是華航區域航線主力，見證華航與台灣航空開放後的市場發展。但因為1994年名古屋空難、1998年大園兩場空難，A300-600R在台灣形象跌落谷底，雖然勞苦功高，2007年退役時無人注意。

「缺三落四也要出海」…海鯤艦6部主機僅4部能動？台船澄清回應了

國造潛艦海鯤艦執行5次海上測試後，不過6日傳出海鯤艦的6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝，遭批「...

台船：海鯤艦主機均已裝艦運轉 正調校自動充電功能

媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦6部柴油主機僅4部能運轉，1部主機未回裝。台船公司今天表示，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正...

自主經費占比下滑？ 顧立雄：技轉、共同研發提升國防自主

針對立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今天出席「『自由中國』...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。