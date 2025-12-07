3陸船在台「淺灘海域」演練？ 海巡署：混淆位置認知作戰
中國新聞社昨報導指福建海事局首次在台灣「淺灘海域」舉行搜救演練，海巡署今表示，3艘陸船在台灣海峽中線以西演練，陸方混淆海域位置認知作戰，海巡嚴密監控中國艦船動態。
海巡署表示，中國海事局3艘公務船是在台灣海峽中線以西、靠近中方水域演練，海巡運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。
海巡署指出，上月28日福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，不是「執法」，昨中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰；海巡堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益，請國人放心。
