快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

3陸船在台「淺灘海域」演練？ 海巡署：混淆位置認知作戰

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
中國新聞社昨報導指福建海事局首次在台灣「淺灘海域」舉行搜救演練，海巡署今表示，3艘陸船在台灣海峽中線以西演練，陸方混淆海域位置認知作戰。圖／海巡署提供
中國新聞社昨報導指福建海事局首次在台灣「淺灘海域」舉行搜救演練，海巡署今表示，3艘陸船在台灣海峽中線以西演練，陸方混淆海域位置認知作戰。圖／海巡署提供

中國新聞社昨報導指福建海事局首次在台灣「淺灘海域」舉行搜救演練，海巡署今表示，3艘陸船在台灣海峽中線以西演練，陸方混淆海域位置認知作戰，海巡嚴密監控中國艦船動態。

海巡署表示，中國海事局3艘公務船是在台灣海峽中線以西、靠近中方水域演練，海巡運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。

海巡署指出，上月28日福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，不是「執法」，昨中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰；海巡堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益，請國人放心。

海巡署 海峽中線 台灣海峽 監控 主權

延伸閱讀

影／台東定置漁場驚見活海龜！海巡急奔救援、標記後成功野放

海巡北部分署打造無人機術科訓練場地 目標「人人都是飛手」

台東富岡漁港出現不明油汙 海巡署人員使用吸油棉球除汙

稱「常態巡查」卻越界闖金門 海巡：大陸海警已成常態騷擾

相關新聞

3陸船在台「淺灘海域」演練？ 海巡署：混淆位置認知作戰

中國新聞社昨報導指福建海事局首次在台灣「淺灘海域」舉行搜救演練，海巡署今表示，3艘陸船在台灣海峽中線以西演練，陸方混淆海...

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

空中巴士A300是華航區域航線主力，見證華航與台灣航空開放後的市場發展。但因為1994年名古屋空難、1998年大園兩場空難，A300-600R在台灣形象跌落谷底，雖然勞苦功高，2007年退役時無人注意。

「缺三落四也要出海」…海鯤艦6部主機僅4部能動？台船澄清回應了

國造潛艦海鯤艦執行5次海上測試後，不過6日傳出海鯤艦的6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝，遭批「...

台船：海鯤艦主機均已裝艦運轉 正調校自動充電功能

媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦6部柴油主機僅4部能運轉，1部主機未回裝。台船公司今天表示，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正...

自主經費占比下滑？ 顧立雄：技轉、共同研發提升國防自主

針對立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今天出席「『自由中國』...

美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。