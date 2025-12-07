借鏡美澳經驗 學者建議以COCO模式補強情監偵能量

國防院學者今天指出，台海安全情勢日益嚴峻，海空軍或海巡都面臨更大壓力，應借鏡美國、澳洲等國，透過承包商自有自營（COCO模式）由民間單位提供情監偵服務、政府獲取成果模式，更具成本效益彈性。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文，日前以「軍民合作：以民間自有自營模式強化國防韌性為題，在「國防安全雙週報」中發表專文。

賴達文指出，過往國防科技或任務主要都由專責國防部或相關單位負責，但隨民間技術、資源及訓練普及，已有不少民間企業具有足夠甚至更好的能力，可協助或代替執行國家安全的相關事務。

賴達文進一步說明，承包商自有自營（Contractor-Owned，Contractor-Operated，簡稱COCO模式）屬商業服務模式，由民間承包政府所需的特定服務，政府單位僅需獲取服務成果，而承包商則依合約內容執行任務。

賴達文指出，國外使用COCO模式已有一段時間，主要執行平時的情監偵任務、訓練、後送、後勤維保等任務，這些事務由民間承包後，政府單位僅需得到相應的服務即可，其餘人員訓練、載具維保、責任承擔等，都由承包公司負責，不僅能降低政府單位預算支出，甚至為因應市場競爭，在設備選用上會保持較好的軟硬體。

他提到，在今年台北國防展上，國內民間航空公司便展示將商用小型飛機，專業改裝後使機身具備模組化能力，並搭載合成孔徑雷達及EO/IR光電設備，形成擁有情監偵（ISR）能力的空中監控平台，已具民間執行ISR任務能力。

賴達文表示，隨台海安全情勢日益嚴峻，不論海軍、空軍或海巡單位，都面臨比過往更大的挑戰及壓力，因此須思考如何在混合威脅下，獲得更具彈性、韌性及有效的應對方法。

賴達文舉例，美國、澳洲、英國內政部、歐盟邊境與海岸警衛隊均將COCO模式應用於執法領域，尤以美國發展得更早，最早可追溯至2000年、2001年執行緝毒及反恐情監偵任務。

賴達文認為，台灣目前對於周邊海域的掌控多以陸基雷達及船艦雷達為主，雷達雖能掌握海域船隻動向，但當需要進行辨識時，則需要靠近或依天候釋放無人機進行識別，雖然無人機能夠執行部分小範圍偵蒐，但由於其載重限制，無法搭載偵蒐範圍更大的設備，因此不論海軍或海巡署均缺乏有效大範圍的高空偵察手段。

賴達文指出，從執法到軍事，情監偵到假想敵訓練，都顯示現行民間的技術及量能早已能為國防及國安提供協助。由於台灣資源有限，僅依靠政府單位執行各種救災、國防、執法任務，在面對加劇的天災及中國不斷的侵擾威脅，早已面臨相當大的挑戰及壓力，且財政預算資源有限及採購流程繁瑣，都難以即時獲取最好的軟硬體。

賴達文建議，軍方可以購買服務為主，降低維護及人員成本，同時廠商為能持續獲得合約，必須持續更新技術，對國軍而言也能將技術落差、操作失誤及責任承擔風險轉嫁承包商，相較於自行採購及維保，此模式更具成本效益與彈性。

有關COCO模式的應用，中央社記者曾赴台東採訪民間單位「安捷航空」，安捷為培、代訓機師的航空學校，亦有醫療後送任務。除既有業務，也向義大利商Tecnam採購P2012機型，在機腹掛載FLIR生產、科力航太代理Star Safire 380-HDC光學及紅外線（EO/IR）熱顯像儀，以及IMSAR NSP7合成孔徑雷達，打造空中偵察機蒼鷹號（Goshawk），進行海洋情監偵任務，於台東東北方約104公里處偵獲054A共艦，並於今年國防展上展現成果。