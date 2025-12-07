基隆西南方偵獲1枚中共空飄氣球 國軍監控

空中巴士A300是華航區域航線主力，見證華航與台灣航空開放後的市場發展。但因為1994年名古屋空難、1998年大園兩場空難，A300-600R在台灣形象跌落谷底，雖然勞苦功高，2007年退役時無人注意。

2025-12-07 07:30