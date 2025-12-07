基隆西南方偵獲1枚中共空飄氣球 國軍監控

快訊

中央社／ 台北7日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，2架次共機逾越台海中線侵擾西南空域；另外，昨天上午也在基隆西南106浬偵獲1枚中共空飄氣球。國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲7艘共艦及2架次共機，持續在台海周邊活動。

另外，國軍於昨天上午11時20分，於基隆西南106浬、高度3萬1000呎處偵獲1枚中共空飄氣球，並於昨天下午2時消失。

國防部也提及，中共將於9日在西昌衛星發射中心發射運載火箭，將朝西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

