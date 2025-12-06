「缺三落四也要出海」…海鯤艦6部主機僅4部能動？台船澄清回應了

國造潛艦海鯤艦執行5次海上測試後，不過今日傳出海鯤艦的6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝，遭批「主要裝備都缺三落四也要出海」。台船晚間強調，海鯤艦主機均已裝船啟動運轉，相關報導不實，令人遺憾。

海鯤艦先前傳出海測試未裝錨機與海錨，國防部及海軍強調不影響安全。並宣布已在5日進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查，為後續的潛航測試進行調教。

不過「鏡報」報導，台船人士再爆料，海鯤艦上的6部柴油主機，先前因測試排煙時發生海水倒灌，導致2部主機嚴重受損甚至報銷，導致僅有4部能運轉，連日前第4、5次海測時，還有1部主機未回裝。

台船晚間發布新聞稿澄清，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

另外，鏡報也報導，海鯤號首次下水時，一度發生船身側傾20多度，一度引發緊張。台船對此澄清，海鯤艦首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。

台船強調，潛艦專案團隊持續戮力執行，對於臆測、不實報導，台船表達遺憾，將持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，完成海上測試。