快訊

老闆誤信假通靈 改姓卻變衰「狗死、人病、公司挨罰」法官准改回

「缺三落四也要出海」海鯤艦6部主機僅4部能動？台船回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「缺三落四也要出海」…海鯤艦6部主機僅4部能動？台船澄清回應了

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤號傳出6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝。台船晚間強調，海鯤艦主機均已裝船啟動運轉，相關報導資訊不實。（圖／台船公司提供）
國造潛艦海鯤號傳出6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝。台船晚間強調，海鯤艦主機均已裝船啟動運轉，相關報導資訊不實。（圖／台船公司提供）

國造潛艦海鯤艦執行5次海上測試後，不過今日傳出海鯤艦的6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝，遭批「主要裝備都缺三落四也要出海」。台船晚間強調，海鯤艦主機均已裝船啟動運轉，相關報導不實，令人遺憾。

海鯤艦先前傳出海測試未裝錨機與海錨，國防部及海軍強調不影響安全。並宣布已在5日進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查，為後續的潛航測試進行調教。

不過「鏡報」報導，台船人士再爆料，海鯤艦上的6部柴油主機，先前因測試排煙時發生海水倒灌，導致2部主機嚴重受損甚至報銷，導致僅有4部能運轉，連日前第4、5次海測時，還有1部主機未回裝。

台船晚間發布新聞稿澄清，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

另外，鏡報也報導，海鯤號首次下水時，一度發生船身側傾20多度，一度引發緊張。台船對此澄清，海鯤艦首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。

台船強調，潛艦專案團隊持續戮力執行，對於臆測、不實報導，台船表達遺憾，將持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，完成海上測試。

海鯤艦 主機 潛艦 海鯤號 台船 海軍

延伸閱讀

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

影／海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

相關新聞

「缺三落四也要出海」…海鯤艦6部主機僅4部能動？台船澄清回應了

國造潛艦海鯤艦執行5次海上測試後，不過今日傳出海鯤艦的6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝，遭批「...

台船：海鯤艦主機均已裝艦運轉 正調校自動充電功能

媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦6部柴油主機僅4部能運轉，1部主機未回裝。台船公司今天表示，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正...

自主經費占比下滑？ 顧立雄：技轉、共同研發提升國防自主

針對立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今天出席「『自由中國』...

美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示...

立院警告國防自主經費下滑 顧立雄：技轉、共同研發提升自主能力

立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今表示，提升國防自主能力，...

共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘以及1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。