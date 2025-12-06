快訊

獨／20年士官長推女同仁屁股上軍車 LINE還問「錢債肉償」完了

500趴2025／500盤名店出攤、名人齊聚吸6.5萬人 周日還有一天

「亞洲實力指數」台灣排名出爐！美國再奪第一 東協中等強權崛起

台船：海鯤艦主機均已裝艦運轉 正調校自動充電功能

中央社／ 台北6日電
國造柴潛原型艦海鯤艦。聯合報資料照（記者劉學聖／攝影）
國造柴潛原型艦海鯤艦。聯合報資料照（記者劉學聖／攝影）

媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦6部柴油主機僅4部能運轉，1部主機未回裝。台船公司今天表示，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，為後續潛航測試實施整備，1部主機未安裝為不實資訊。

鏡報報導，海鯤艦去年執行下水「浮船測試作業」時，船身側傾20多度，引發研發人員高度緊張，而海鯤艦日前進行第4、5次海上浮航測試時，6部主機僅有4部能運轉，還有1部受損的主機未回裝。

台灣國際造船股份有限公司晚間以「IDS團隊首重安全，履次不實報導實不足取」為題，發布新聞稿。

台船公司指出，海鯤艦首次下水時「艦體」的俯仰及傾側均在安全範圍內，相關報導不實。海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備，媒體報導「1部主機未安裝」為不實資訊。

台船公司表示，潛艦專案團隊持續戮力執行，對於臆測、不實報導，表達遺憾，將持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，完成海上測試。

海鯤艦 潛艦國造 台船

延伸閱讀

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

影／海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

記憶體大缺恐再掀漲價潮？爆料稱Xbox可能再度調漲售價

相關新聞

台船：海鯤艦主機均已裝艦運轉 正調校自動充電功能

媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦6部柴油主機僅4部能運轉，1部主機未回裝。台船公司今天表示，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正...

自主經費占比下滑？ 顧立雄：技轉、共同研發提升國防自主

針對立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今天出席「『自由中國』...

美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示...

立院警告國防自主經費下滑 顧立雄：技轉、共同研發提升自主能力

立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今表示，提升國防自主能力，...

共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘以及1...

1年4個軍費特別預算 立院預算中心警示：恐排擠其他政事

行政院提出額度達1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍、白陣營暫緩列案。立法院預算中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。