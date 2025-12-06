台船：海鯤艦主機均已裝艦運轉 正調校自動充電功能

媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦6部柴油主機僅4部能運轉，1部主機未回裝。台船公司今天表示，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，為後續潛航測試實施整備，1部主機未安裝為不實資訊。

鏡報報導，海鯤艦去年執行下水「浮船測試作業」時，船身側傾20多度，引發研發人員高度緊張，而海鯤艦日前進行第4、5次海上浮航測試時，6部主機僅有4部能運轉，還有1部受損的主機未回裝。

台灣國際造船股份有限公司晚間以「IDS團隊首重安全，履次不實報導實不足取」為題，發布新聞稿。

台船公司指出，海鯤艦首次下水時「艦體」的俯仰及傾側均在安全範圍內，相關報導不實。海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備，媒體報導「1部主機未安裝」為不實資訊。

台船公司表示，潛艦專案團隊持續戮力執行，對於臆測、不實報導，表達遺憾，將持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，完成海上測試。