快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

和經紀人秘婚生子？羅志祥首露面 親揭「驗DNA、做親子鑑定」

航海官楊芝生憶國共動盪 每個抉擇都左右親情與人生

中央社／ 新北6日電

海軍長江突圍戰役發生迄今已76年，大動盪時代有許多故事難以說清、甚至被遺忘，正如同第1代永嘉艦航海官楊芝生，不知曉第2代「永嘉」獵雷艦已服役30多年，而當年派陸軍統御海軍、可帶母親上艦等怪奇情事，卻是戰亂下的日常與如常。

楊芝生受訪時提及，艦長陳慶堃當年曾同意他可帶母親上艦，以現代標準看是嚴重違紀，卻是當年動盪大時代裡的常態。國史館館刊第64期（2020年6月）一篇「1949年中華民國海軍艦艇叛變原因」專文曾提及，當年許多叛變軍艦案例都有攜帶家人在船上，像是妻子、未婚妻、兒子與兒媳婦等家眷，這在當年是司空見慣，但也因部分具中共地下黨員身分的眷屬上艦，造成軍艦叛變國民政府。

至於長江突圍的背景，海軍派系嫌隙、陸軍指揮海軍等說法均有。1980年代曾擔任海軍艦隊訓練指揮部中將指揮官的徐學海，過去接受中央研究院近史所口述歷史訪問時認為，當時海軍總司令桂永清（黃埔1期）的領導有問題，開始有軍艦和海軍官兵變節，最引人注意的就是巡洋艦重慶艦投共，之後是長江第二艦隊司令林遵的變節。

「我認為蔣介石最大的錯誤，就是以陸軍的人統馭海軍」，徐學海接受口述訪問時說，當長江兩岸都被敵軍所占，處在江中的軍艦等於鴨子一樣、腹背受敵，特別是長江下游江陰要塞司令被中共策動投共後，長江的軍艦就被封鎖死，而林遵個人也對桂永清有所不滿。

徐學海分析，長江那麼長，國軍有多少軍艦可以阻止中共渡江，如果海軍總司令是海軍出身，會懂得戰略態勢，認為這樣是辦不到的。因此，以陸軍來統帥海軍，對海軍毫無瞭解，導致留在長江的第二艦隊處在極險惡情況。

對此，「海軍艦艇叛變原因」專文也有提及，桂永清在人事上重用青島、電雷，排斥閩系和馬尾海校畢業生的作法，也造成許多幹部離心離德。

至於當年被任命為海防第二艦隊司令的林遵，口述歷史對於是否突圍亦有記載，指當時艦長們各有意見，（林遵）司令是六神無主，拿不定主意，只是邊哭邊說「怎麼辦？怎麼辦？」良久，才有位艦長提議以投票決定。

戰亂當頭、觀點紛呈。楊芝生在受訪時也對陳誠大為不滿，認為時任軍政部長的陳誠，因認定戰時在其他軍隊服役的中國軍人「非善類」，結果是大批前滿州國軍人倒向共軍，導致國軍在東北戰場的覆滅。

不過，當時有多少位艦長參與投票，幾票「衝」、幾票「不衝」與棄權，台海兩岸的口述歷史對此票數說法不一。而中共歷史學家對這批「滿州國」軍人的戰力評價也不高，認為對中共沒有極大益處。

更弔詭的是，1949年4月23日這場被國民政府稱為「長江突圍」的戰役，因中共海軍前身華東軍區海軍「同日」成立，中共中央軍委於1989年3月，批准確定1949年4月23日為人民海軍成立日，每年4月23日被定為中國人民解放軍海軍建軍節。

國共內戰的大歷史已然遙遠，高齡百歲的楊芝生受訪時已離開海軍、轉入民間航運公司跑船十多年並退休，遠離軍戎塵囂，甚至當記者提及海軍已於1991年以「永嘉」命名第2代獵雷艦時，還露出「不知道此事」的訝異表情。

當楊芝生興致盎然地看著電腦螢幕上的「永嘉號獵雷艦」照片，以及艦上官廳內標註1949年長江突圍戰役英勇事蹟以及艦長陳慶堃的解說掛板，思緒也帶入當年的紛亂。講到突圍，楊芝生形容「打仗的時候沒人在怕」，但談及母親又不禁懊惱掉淚，「我錯了、我猶豫了」，沒有把母親帶上永嘉艦。

海軍 軍艦 中共 國軍 軍人

延伸閱讀

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

海航上校隊長率隊喝花酒 用手機拍妹還炫耀…遭記過停飛拔官調職

海軍司令唐華轉調國防大學校長 顧立雄否認因海鯤號跳票「拔官」

相關新聞

美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示...

立院警告國防自主經費下滑 顧立雄：技轉、共同研發提升自主能力

立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今表示，提升國防自主能力，...

自主經費占比下滑？ 顧立雄：技轉、共同研發提升國防自主

針對立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今天出席「『自由中國』...

共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘以及1...

1年4個軍費特別預算 立院預算中心警示：恐排擠其他政事

行政院提出額度達1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍、白陣營暫緩列案。立法院預算中...

國防自主成明日黃花 軍購預算暴增壓縮國造建案與經費比例

民進黨蔡英文執政時期推動「國防自主」政策，已成「明日黃花」？立法院預算中心提醒，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。