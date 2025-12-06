聽新聞
美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項
美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示，非常感謝「國家安全戰略」將嚇阻台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。台灣將持續作為值得信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛，以維護區域和平。
新版「國家安全戰略」重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。
總統府發言人郭雅慧表示，美方這次公布的「國家安全戰略」，提到印太部分有幾個關鍵訊息，第一，清楚點名中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，提及和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的；第三，日本到南韓到台灣以及整個印太，大家要共同強化國防，也要負擔責任；第四，戰略最重要目標，是希望防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。
