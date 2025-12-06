快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

聽新聞
0:00 / 0:00

美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北即時報導
新莊輔仁大學創校100周年，校方6日舉辦慶祝大會，賴清德總統受邀出席。（記者許正宏／攝影）
新莊輔仁大學創校100周年，校方6日舉辦慶祝大會，賴清德總統受邀出席。（記者許正宏／攝影）

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示，非常感謝「國家安全戰略」將嚇阻台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。台灣將持續作為值得信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛，以維護區域和平。

新版「國家安全戰略」重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

總統府發言人郭雅慧表示，美方這次公布的「國家安全戰略」，提到印太部分有幾個關鍵訊息，第一，清楚點名中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，提及和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的；第三，日本到南韓到台灣以及整個印太，大家要共同強化國防，也要負擔責任；第四，戰略最重要目標，是希望防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

美國 戰略 國家安全 賴清德

延伸閱讀

宜蘭警執行交管遭撞重傷 礁溪分局協辦權益事宜

台助美製造全球50%晶片？ 總統府：攜手美日韓投資

總統府公布公投綁大選修法 賴總統批示：務求選舉公正進行

川普簽署「台灣保證實施法案」 總統府表達歡迎與感謝

相關新聞

美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示...

立院警告國防自主經費下滑 顧立雄：技轉、共同研發提升自主能力

立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今表示，提升國防自主能力，...

自主經費占比下滑？ 顧立雄：技轉、共同研發提升國防自主

針對立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今天出席「『自由中國』...

共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘以及1...

1年4個軍費特別預算 立院預算中心警示：恐排擠其他政事

行政院提出額度達1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍、白陣營暫緩列案。立法院預算中...

國防自主成明日黃花 軍購預算暴增壓縮國造建案與經費比例

民進黨蔡英文執政時期推動「國防自主」政策，已成「明日黃花」？立法院預算中心提醒，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。