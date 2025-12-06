快訊

立院警告國防自主經費下滑 顧立雄：技轉、共同研發提升自主能力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄表示，會透過技轉、共同研發、共同生產等方式，提升國防自主能力。圖／國防部提供
立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄表示，會透過技轉、共同研發、共同生產等方式，提升國防自主能力。圖／國防部提供

立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部顧立雄今表示，提升國防自主能力，這是國防部一貫的政策。會透過技轉、共同研發、共同生產等方式，提升國防自主能力。

立法院預算中心發現，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但配置國內產製計畫的經費占比卻逐年下滑，明年將降至近年新低，壓縮國防自主建案件數及經費增長空間。

顧立雄今天出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇，受訪時表示，盡量提升國防自主能力，這是國防部一貫的政策。對於相關的國防技術，會透過技轉、共同研發、共同生產等方式，讓國防自主能力提升。他強調，國防部會務實、努力推動。

另一方面，美國川普政府公布第二任期國家安全戰略，顧立雄指出，美國還是以印太和平穩定作為最大的核心利益。所以美國認為要協同嚇阻，避免片面危害區域和平穩定現狀的基本核心價值，作為最優先考慮的事項。

他表示，美國亟欲要推動印太區域周邊國家產生有效的集體嚇阻，台灣也要強化自我防衛能力和決心。

顧立雄強調，台灣在第一島鏈前緣，應該強化自我防衛能力、形成集體協同嚇阻，避免台海或印太區域和平穩定出現任何改變；這也是所有民主價值國家的首要工作。

國防部 顧立雄

相關新聞

美發布新版國家安全戰略 賴總統：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示...

共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘以及1...

1年4個軍費特別預算 立院預算中心警示：恐排擠其他政事

行政院提出額度達1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍、白陣營暫緩列案。立法院預算中...

國防自主成明日黃花 軍購預算暴增壓縮國造建案與經費比例

民進黨蔡英文執政時期推動「國防自主」政策，已成「明日黃花」？立法院預算中心提醒，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但...

