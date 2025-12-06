立院警告國防自主經費下滑 顧立雄：技轉、共同研發提升自主能力

立法院預算中心質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。國防部長顧立雄今表示，提升國防自主能力，這是國防部一貫的政策。會透過技轉、共同研發、共同生產等方式，提升國防自主能力。

立法院預算中心發現，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但配置國內產製計畫的經費占比卻逐年下滑，明年將降至近年新低，壓縮國防自主建案件數及經費增長空間。

顧立雄今天出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇，受訪時表示，盡量提升國防自主能力，這是國防部一貫的政策。對於相關的國防技術，會透過技轉、共同研發、共同生產等方式，讓國防自主能力提升。他強調，國防部會務實、努力推動。

另一方面，美國川普政府公布第二任期國家安全戰略，顧立雄指出，美國還是以印太和平穩定作為最大的核心利益。所以美國認為要協同嚇阻，避免片面危害區域和平穩定現狀的基本核心價值，作為最優先考慮的事項。

他表示，美國亟欲要推動印太區域周邊國家產生有效的集體嚇阻，台灣也要強化自我防衛能力和決心。

顧立雄強調，台灣在第一島鏈前緣，應該強化自我防衛能力、形成集體協同嚇阻，避免台海或印太區域和平穩定出現任何改變；這也是所有民主價值國家的首要工作。