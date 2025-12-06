共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘以及1顆空飄汽球出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨（5）日清晨到今（6）日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有19架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時40分到晚間7時20分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計23架次在台海中線沿線活動，其中15架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍活動至鵝鑾鼻西南方外海。

同時，從昨天下午2時35分至晚間8時止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機共計4架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。昨日下午2時至傍晚6時20分，則發現中共輔戰機2架在我北部防空識別區外圍徘徊。

另一方面，軍方也再次發現中共空飄氣球，於下午4時50分左右出現在基隆西北方94浬海上，高度約26000呎，傍晚約5時55分消失，前後時間約1小時左右。