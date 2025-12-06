川普2025國安戰略報告提台灣8次 路透：措辭更強硬

快訊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

白宮已公布美國2025年「國家安全戰略」報告，涉台措辭被認為比川普第1次總統任期所發布的報告更強硬，甚至提到台灣8次之多，強調透過加強美國及盟邦的軍力，避免與中國爆發衝突。

路透社報導，美國政府會定期向國會提交國家安全戰略（National Security Strategy, NSS）最新報告，這也是川普（Donald Trump）今年1月就職總統以來首份國安戰略報告，其內容指出「嚇阻台海衝突是優先要務，理想做法是透過維持軍事壓倒性優勢達成」。

相較於川普第1次總統任期所發布的國安戰略報告，最新報告關於台灣的措辭更為強硬；2017年版本僅在一句話中三度提及台灣，且是沿用美方長久以來的外交語言。

然而，最新版報告在3個段落間提到台灣8次，並總結道「外界高度關注台灣合情合理」，因為台灣在貿易活動頻繁的海域位居戰略要地，並在半導體製造業占有主導地位。

最新文件寫道，從日本到東南亞所構成的島鏈，「我們將建立能在任何地點阻止侵略行動的軍隊」，但「美軍不能也不應獨自承擔，我方盟邦必須擴大投入與支出－更重要的是付諸更多實際行動－以落實集體防禦」。

報告提到，這將強化「美國與盟邦阻止任何試圖奪台行為的能力」，也有助防止某方採取任何「使防衛台灣變得不可能」的行動。

對於如何因應台海緊張局勢升溫，共和黨籍的川普大多時候都避免直接表態。

川普酷愛透過談判達成協議，並致力尋求與中國國家主席習近平建立更緊密關係，在區域國家間引發不安，擔憂美國是否會削弱支持台灣及日本、菲律賓等區域盟邦的力道。川普計劃明年4月訪問北京，屆時將與習近平討論進一步擴大美中貿易戰休戰。

不過川普也簽署新法，要求政府定期檢視對台互動；美方也批准軍售台灣價值3億3000萬美元的戰機及其他飛機零組件。台灣將這兩項舉措均視為美國挺台跡象。

相關新聞

共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘以及1...

1年4個軍費特別預算 立院預算中心警示：恐排擠其他政事

行政院提出額度達1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍、白陣營暫緩列案。立法院預算中...

國防自主成明日黃花 軍購預算暴增壓縮國造建案與經費比例

民進黨蔡英文執政時期推動「國防自主」政策，已成「明日黃花」？立法院預算中心提醒，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但...

【專家之眼】共軍百艦齊發 何必杞人憂天

英國媒體路透社於12月4日，以「獨家報導：消息來源指出中國大陸在區域內匯集大量軍艦展示海上武力」為題，針對中國大陸解放軍...

接見美NCAFP訪團 賴總統：提升國防因應中恫嚇

賴清德總統昨接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇等手段，企圖改變台海現狀；面對威權...

賴總統：中國企圖改變台海現狀 台灣提升國防展現自我防衛決心

賴清德總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫等手段，企圖改變台...

