1年4個軍費特別預算 立院預算中心警示：恐排擠其他政事

行政院提出額度達1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍、白陣營暫緩列案。立法院預算中心先前即曾警示，2026年度預算案涉及國防部業務的特別預算，可能將高達4個。預算中心提醒，特別預算是政府預算制度的彈性補救措施，不宜常態化作為國防預算擴增方式，否則將對其他政事經費需求產生排擠。

預算中心說，以特別預算辦理武器及軍事裝備採購或可於短期間內籌購所需武器裝備，並藉此提高國防預算占GDP比率，但特別預算是政府預算制度的彈性補救措施，主要是為因應政府施政中遇到臨時、緊急重大事故的預算需求。

預算中心說，觀察2026年度國防部主管預算案總額中，行政院已編列及預計編列的國防特別預算達1792億元 ，除辦理中的「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」分別編列398.45億元及293.21億元，還有2025年9月11日行政院院會通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編列357億元。

對於後來行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算中心先前即示警內容不明。表示經檢視2026年度預算案涉及國防部業務的特別預算將達4個，恐有常態化以特別預算因應國防經費需求的疑慮。

預算中心說，按預算法等相關規定，預算編列以每一會計年度辦理一次為原則，雖有發生特殊緊急重大事項等情事，得於年度總預算外提出特別預算的彈性因應措施，但特別預算案的提出有其特殊性與嚴謹性，理應務求審慎，以國家財政運作具合理性、穩健性及可預測，而近年行政院屢就國防政事提出特別預算，除致軍事採購特別預算有常態化辦理的疑慮外，亦恐有扭曲年度預算原貌，不利國家財政。

預算中心說，在中國大陸持續武力恫嚇及國內外政經情勢變化下，未來國防經費需求勢必持續增加 ，加以特別預算不宜常態化持續編列下，均顯未來國防經費需求規模不易縮減，但國家資源有限，政府政事多元且各類支出間彼此具有競爭關係，國防支出的持續增長，除將限縮中央政府總預算案籌編彈性外，亦恐對其他政事經費需求產生排擠。