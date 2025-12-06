中共35機艦1空飄汽球擾台 國軍嚴密監控應處

隨著11月的結束，正式宣告國造潛艦（IDS）計畫原型艦海鯤號的交艦時程跳票。同時國防部宣布，海軍司令唐華上將調任國防大學校長，外界立刻傳出流言，認為唐華未能如期完成潛艦任務，因此被「拔官」。12月1日上午，剛主持完海軍司令布達的國防部長顧立雄，在立院特別強調，就是正常調動，沒有什麼拔官的說法。 然而，已花掉500億元的IDS計畫不能無疾而終，未來要何去何從？如果唐華並非拔官，那麼這一輪人事調動，如何牽動軍中其他高層將領的升降？

2025-12-05 13:30