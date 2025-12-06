中共35機艦1空飄汽球擾台 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北6日電

國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲29架次共機，其中19架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦6艘及1顆中共空飄氣球，總計中共35機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天表示，自昨天下午2時22分起，陸續偵獲中共各型軍機24架次出海，其中19架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時40分至昨天晚間7時20分，在台灣海峽空域偵獲中共23架次主、輔戰機及無人機，其中15架次逾越中線。

國軍另於昨天下午2時35分至昨天晚間8時在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共4架次主、輔戰機，另於昨天下午2時至昨天晚間6時20分在台灣防空識別區（ADIZ）以外的台灣北部空域，偵獲中共2架次輔戰機。

另外，國軍昨天下午4時50分在基隆西北94浬、高度2萬6000呎處偵獲1顆中共空飄氣球，並於昨天下午5時55分消失。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

