國防自主成明日黃花 軍購預算暴增壓縮國造建案與經費比例

民進黨蔡英文執政時期推動「國防自主」政策，已成「明日黃花」？立法院預算中心提醒，國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但配置國內產製計畫的經費占比卻逐年下滑，2025年度國防部所屬「一般裝備」科目法定預算超過千億元，國內產製經費配置占比降為37.09%，2026年度預算案更降至32.26%的近年新低。持續高額軍購經費需求，卻壓縮國防自主建案件數及經費增長空間。

前總統蔡英文執政8年，全力推動國防自主，培植國內軍工產業，致力於國艦國造、國機國造業務。在賴清德總統提出1.25兆軍購規劃之際，預算中心觀察，政策明顯已轉向。

立法院預算中心表示，國軍籌購各項武器裝備所需預算多編列國防部所屬公開預算「一般裝備」業務計畫中，2026年度預算案編列1189億3481萬5000元，較2025年度法定預算的1030億1321萬1000元 增加159億2160萬4000元，增幅15.46%。

預算中心進一步表示，近年國軍籌購武器裝備預算額度雖然逐年增加，但配置國內產製計畫的經費占比卻逐年下滑，民間申請列管軍品廠商資格級別認證項數仍有限，且國軍對列管軍品合格廠商採購金額也有限，恐不利國防自主政策的推動。

預算中心說，國軍武器裝備籌獲容以自主研發為優先，對於短期無法自製的建案項目，或可快速提升戰力的武器裝備，籌獲方式可由國外現貨市場及軍購方式獲得，但這些建案無論是採對外軍、商購或委託國內廠商辦理，分年預算需求均編列於國防部所屬單位預算「一般裝備」業務計畫中。觀察2020年度各軍種納列公開預算的武器裝備購置預算約625億元，其中超過7成經費用於國內產製，國外採購預算占比尚不及3成，但在近年三軍提出多項對外軍購計畫下，2025年度國防部所屬「一般裝備」科目的法定預算已超過千億元，但國內產製經費配置占比降為37.09%，2026年度預算案更降至32.26%的近年新低。

預算中心說，國防經費有限，國防部雖藉由對美軍購方式獲得武器裝備，有助於國軍快速形成戰力，但持續高額軍購經費需求，也恐壓縮國防自主建案件數及經費增長空間，其間預算配置有待國防部妥善規劃。