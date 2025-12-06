【專家之眼】共軍百艦齊發 何必杞人憂天

快訊

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
外媒近日針對大陸解放軍的動作提出解讀，引起關注。（美聯社）

英國媒體路透社於12月4日，以「獨家報導：消息來源指出中國大陸在區域內匯集大量軍艦展示海上武力」為題，針對中國大陸解放軍在東亞多處水域，匯集總數曾超過百艘解放軍海軍以及海警艦艇，並且提出多項政治解讀觀點。

筆者在閱讀報導內容後，已經透過社交媒體帳戶，解說此等軍事動態真實意涵與操演課目，並且亦趁機呼籲台灣鄉親應該冷靜面對當前兩岸情勢。對於中國大陸解放軍與海警艦艇所顯現軍事動態，為何面對共軍百艦齊發匯集於東亞各個海域，但台灣社會卻沒有必要杞人憂天，在此列出下列各項理由，祈請各方先進參考並不吝指正。

首先必須指出，儘管當前兩岸關係不睦，政府溝通管道完全中斷，但雙方並未走到必須兵戎相見，或是急於解決政治矛盾地步。雖然目前綠營執政高層透過國安幕僚與行政團隊動作不斷，希望能夠挑弄北京情緒，但若以宏觀視角觀察整個大局發展狀況，華盛頓顯然已經透過與北京對話，緩和解決多項疑慮並且擺明無意亂打台灣牌對付北京，在此種大架構下，透過媒體放話製造緊張氣氛，希望獲得主導態勢發展地位，恐怕收效甚微，因此，確實不必受到此種捕風捉影報導軍事動態影響，被牽著鼻子走，搞到神經緊張地步。

其次就解讀軍事動態來說，在當今「無戰不聯」，亦就是所有軍事作戰都是聯合作戰編組之軍事行動基本原則下，單一軍種所轄軍事儎台進行操演活動，但其他軍種與兵種並無動員或是提升戰備跡象，其實就像舞台劇場雖有某些演員彩排，但燈光、道具、音效、化妝與導演都未到場，相互搭配演出伴奏樂團連樂器都未曾搬進劇場，請問有多少觀眾會相信大戲即將上演？

因此，只要觀察除解放軍與海警艦艇外，各個軍種與兵種動員與戰備狀況；火箭軍部隊是否離開駐防營區，進駐備戰待命戰術位置，甚至進入預定發射陣地？空軍戰機是否開始大量進駐對台第一線機場？區域防空導彈陣地是否提升戰備態勢？運用偵照機與無人機實施臨戰偵察架次是否提升？具有兩棲作戰能量之登陸部隊，是否已經朝向裝儎作業港口實施機動？後勤補給物資是否開始運往集運分配點？其實諸多軍事動員都會引起中國大陸社會關注，各項動員措施都會改變徵候情報觀察指標，假若並無其他軍種與兵種動員跡象，吾人更無理由胡亂擔心杞人憂天。

當然必然會有聲浪反駁筆者如此觀點，堅稱共軍不無可能藉由實施演訓活動作為軍事動員掩護手段，隨後再經由「由訓轉戰」過程，對台透過奇襲採取軍事攻勢行動。當然吾人確實不能排除任何可能性，但是儘管如此，總還是要能夠評斷出可能性高低與強弱，否則就會將本身搞到風聲鶴唳草木皆兵，淪入杞人憂天無謂擔憂地步。

筆者曾經多次對台灣社會提出過警語：「不論是誰聲稱在何時之前，絕對不會發生戰爭」，絕對不可輕易相信；同樣若是「有誰聲稱在何時之前，必然會發生戰爭衝突」，其實亦絕對不可採信。

日前，在11月26日賴清德總統於總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，在講話中先是提到「北京當局也以2027年完成『武統台灣』為目標」，後來自知失言，又透過更改紀錄，變成「北京當局也以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」。但如此更改，豈不是在暗示在2027年之前，國人不必擔心北京有可能會啟動武統台灣行動？這很可能更會弄巧成拙，反而讓台灣社會鬆懈心防。

總而言之，只要不願意透過兩岸溝通對話化解敵意，所有政治操弄與誤導誤判都會找到施展空間，台灣鄉親亦必須拉緊神經擔心受怕，繼續生活在許多軍事動態訊息，所編織成陰影下過日子！

