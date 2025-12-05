快訊

執行副總統交管 24歲警遭廂型車衝撞「全身骨折命危」總統府發聲

執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

500趴2025／史上最豪華陣容首日2.2萬人次湧入 六日接力開趴別錯過

駐菲代表處分享認知作戰經驗 強調跨區域安全合作

中央社／ 馬尼拉5日專電

中華民國駐菲律賓副代表李廷盛向菲方「相關政府單位」簡報指出，台灣與菲律賓正面臨同樣的混合戰威脅，強調以跨區域合作因應跨區域挑戰。

駐菲律賓代表處今天在臉書發文說，李廷盛4日應菲律賓「相關政府單位」之邀進行簡報，分享台灣應對威權政體情報滲透、統戰、灰色地帶行動與認知作戰的長期經驗。

貼文指出，混合戰模式已成新常態，涵蓋網路攻擊、虛假資訊與政治滲透等諸多手段。

空軍中將退役的李廷盛說，台菲面臨同樣的灰色地帶壓力與滲透手法，雙方透過交流經驗，正在建立更強的安全韌性，「面對同一威脅，我們一起更強。」

他並介紹台灣的「識讀框架」，包括早期警訊、滲透路徑與辨識能力，期盼協助菲方識破滲透、加強防禦。

駐菲代表處指出，從南海壓迫、東海侵擾到台海軍演，「跨區域的挑戰需要跨區域的合作」來因應。

貼文總結，這次交流促進台菲在安全議題上的共同認知，為未來合作奠定重要基礎。

菲律賓 台海

延伸閱讀

旅菲台商化身耶誕老人 為墓地貧童發送食品包

熱帶低壓成颱機率曝 估周末穿越菲律賓進入南海

熱帶低壓生成 有機會增強為「洛鞍」颱風 氣象署曝侵台機率

又有颱風將生成？ 粉專1圖說明：水氣北上幅度相當有限

相關新聞

海鯤號再跳票海軍司令唐華遭「拔官」？調動背後原因浮現

隨著11月的結束，正式宣告國造潛艦（IDS）計畫原型艦海鯤號的交艦時程跳票。同時國防部宣布，海軍司令唐華上將調任國防大學校長，外界立刻傳出流言，認為唐華未能如期完成潛艦任務，因此被「拔官」。12月1日上午，剛主持完海軍司令布達的國防部長顧立雄，在立院特別強調，就是正常調動，沒有什麼拔官的說法。 然而，已花掉500億元的IDS計畫不能無疾而終，未來要何去何從？如果唐華並非拔官，那麼這一輪人事調動，如何牽動軍中其他高層將領的升降？

賴總統：中國企圖改變台海現狀 台灣提升國防展現自我防衛決心

賴清德總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫等手段，企圖改變台...

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布將大幅增加國防支出，並編列高達400億美元（約1.25兆元）國防特別預算，引發社會對財政承...

陸海軍、海警艦艇東亞海域集結…府：賴總統請國安掌握 安全無虞

路透報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。總統府發言人郭...

路透揭陸在東亞集結百艘船艦 總統府：國安單位完整掌握

路透社報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模的海上軍事展示，遠超出其國防需...

支隊長棄戰友敵前脫逃判軍法 海軍掩蓋的烏坵海戰真相

1965年11月13日發生烏坵海戰，今年滿60周年，海軍司令部利用臉書宣傳這段「忠義戰史」，但烏坵海戰真相其實不符合忠義二字，真相是不忠不義。這場海戰由海軍上校麥炳坤率領南巡支隊與共軍艦艇交火，海軍欺騙國防部長蔣經國，捏造海戰大捷，遭國防部總政戰部發現虛偽不實，麥炳坤移送軍法，判刑入獄，直到1971年因為紀念中華民國建國60年，麥炳坤獲得減刑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。