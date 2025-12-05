駐菲代表處分享認知作戰經驗 強調跨區域安全合作
中華民國駐菲律賓副代表李廷盛向菲方「相關政府單位」簡報指出，台灣與菲律賓正面臨同樣的混合戰威脅，強調以跨區域合作因應跨區域挑戰。
駐菲律賓代表處今天在臉書發文說，李廷盛4日應菲律賓「相關政府單位」之邀進行簡報，分享台灣應對威權政體情報滲透、統戰、灰色地帶行動與認知作戰的長期經驗。
貼文指出，混合戰模式已成新常態，涵蓋網路攻擊、虛假資訊與政治滲透等諸多手段。
空軍中將退役的李廷盛說，台菲面臨同樣的灰色地帶壓力與滲透手法，雙方透過交流經驗，正在建立更強的安全韌性，「面對同一威脅，我們一起更強。」
他並介紹台灣的「識讀框架」，包括早期警訊、滲透路徑與辨識能力，期盼協助菲方識破滲透、加強防禦。
駐菲代表處指出，從南海壓迫、東海侵擾到台海軍演，「跨區域的挑戰需要跨區域的合作」來因應。
貼文總結，這次交流促進台菲在安全議題上的共同認知，為未來合作奠定重要基礎。
