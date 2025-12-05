快訊

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

賴總統：中國企圖改變台海現狀 台灣提升國防展現自我防衛決心

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫等手段，企圖改變台海現狀。面對威權主義擴張，唯有實力才能帶來和平，持續提升國防力量，展現自我防衛決心。圖／擷取自總統府提供影片
賴清德總統今接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫等手段，企圖改變台海現狀。面對威權主義擴張，唯有實力才能帶來和平，持續提升國防力量，展現自我防衛決心。圖／擷取自總統府提供影片

賴清德總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫等手段，企圖改變台海現狀。面對威權主義擴張，唯有實力才能帶來和平，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，是台灣堅定且負責任的行動。

NCAFP訪團成員包括會長艾略特（Susan M. Elliott）、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Winfrid Eikenberry）及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）等。

賴總統致詞時表示「美國外交政策全國委員會一直是國際上非常重視的智庫和交流平台，多年來透過各項座談及研究報告關注台海局勢，增進國際對台灣的認識。

賴總統指出，台灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是台灣不變的目標。然而，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

賴總統說，面對威權主義擴張，「我們非常清楚，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。」因此，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是台灣堅定且負責任的行動。

賴總統提到，在上周已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，預計2030年前達到5%。台灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。

賴總統也感謝美國歷任政府，依據「台灣關係法」及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，以及美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，美國總統川普已經簽署生效，這就是最好的證明。

賴總統強調，台灣和美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上，雙方都是最大的夥伴。

美國 外交政策

延伸閱讀

陸海軍、海警艦艇東亞海域集結…府：賴總統請國安掌握 安全無虞

賴總統支持半導體赴美挨批掏空台灣 總統府：把護國神山變山脈

中共19機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

賴總統指樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲笑「通匪」、黃國昌嗆「資匪」

相關新聞

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布將大幅增加國防支出，並編列高達400億美元（約1.25兆元）國防特別預算，引發社會對財政承...

賴總統：中國企圖改變台海現狀 台灣提升國防展現自我防衛決心

賴清德總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫等手段，企圖改變台...

陸海軍、海警艦艇東亞海域集結…府：賴總統請國安掌握 安全無虞

路透報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。總統府發言人郭...

路透揭陸在東亞集結百艘船艦 總統府：國安單位完整掌握

路透社報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模的海上軍事展示，遠超出其國防需...

支隊長棄戰友敵前脫逃判軍法 海軍掩蓋的烏坵海戰真相

1965年11月13日發生烏坵海戰，今年滿60周年，海軍司令部利用臉書宣傳這段「忠義戰史」，但烏坵海戰真相其實不符合忠義二字，真相是不忠不義。這場海戰由海軍上校麥炳坤率領南巡支隊與共軍艦艇交火，海軍欺騙國防部長蔣經國，捏造海戰大捷，遭國防部總政戰部發現虛偽不實，麥炳坤移送軍法，判刑入獄，直到1971年因為紀念中華民國建國60年，麥炳坤獲得減刑。

退輔會表揚榮欣志工 嚴德發：志工熱忱服務是退輔會穩固基石

為慶祝12月5日國際志工日，退輔會今天舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主任委員嚴德發主持。嚴德發表示，榮欣志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。