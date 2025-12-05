賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布將大幅增加國防支出，並編列高達400億美元（約1.25兆元）國防特別預算，引發社會對財政承擔的討論。立委馬文君今天表示，台灣今日外債低、外匯存底高，是數代人民以低薪、長工時與犧牲累積而來，不該成為任何國家的提款機。

馬文君指出，許多國家享有戰後紅利、殖民紅利或金融霸權，甚至依靠巨額舉債維持生活，但台灣沒有這些優勢；台灣的財務體質之所以乾淨，是人民用全球最長工時、壓抑內需、高儲蓄與辛苦產業鏈硬撐數十年才累積的成果，卻被政府視為理所當然。

她批評，其他國家把台灣當成「支付能力最強、風險最低」的國家，是國人長期節制所形成的財務結構，卻讓美日等習慣高外債的國家，將台灣視為更能被要求義務的「肥羊」。更諷刺的是，現任執政者也抱持相同心態。

馬文君表示，賴政府高舉國防預算，卻將台灣人民多年來未享受高福利、高薪與休假的犧牲當成可以任意分配的政治資源。她痛批，外匯存底不是可以揮霍的基金，而是幾代人血汗換來的安全存糧，不該因政府配合國際需求，就任意消耗。

她更指出，民進黨政府一方面承諾增加軍費，一方面卻把人民的血汗錢不斷往外送，國內卻要承擔軍費暴增、產業外移與稅基萎縮的代價；連超徵稅收退一萬元給人民，政府都推三阻四，卻在國防支出上毫不手軟。

馬文君認為，台灣人民長期壓抑消費、承受低薪與高工時，卻被國際與政府視為「可以不斷索取」的對象，形成深刻的相對剝奪感。她強調，人民的血汗不該成為任何國家的提款機，更不能淪為政黨的政治紅利，呼籲政府在大幅擴張國防預算前，應先向人民清楚交代理由與後果。