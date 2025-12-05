快訊

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
華盛頓郵報刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算。圖／聯合報系資料照片
華盛頓郵報刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布將大幅增加國防支出，並編列高達400億美元（約1.25兆元）國防特別預算，引發社會對財政承擔的討論。立委馬文君今天表示，台灣今日外債低、外匯存底高，是數代人民以低薪、長工時與犧牲累積而來，不該成為任何國家的提款機。

馬文君指出，許多國家享有戰後紅利、殖民紅利或金融霸權，甚至依靠巨額舉債維持生活，但台灣沒有這些優勢；台灣的財務體質之所以乾淨，是人民用全球最長工時、壓抑內需、高儲蓄與辛苦產業鏈硬撐數十年才累積的成果，卻被政府視為理所當然。

她批評，其他國家把台灣當成「支付能力最強、風險最低」的國家，是國人長期節制所形成的財務結構，卻讓美日等習慣高外債的國家，將台灣視為更能被要求義務的「肥羊」。更諷刺的是，現任執政者也抱持相同心態。

馬文君表示，賴政府高舉國防預算，卻將台灣人民多年來未享受高福利、高薪與休假的犧牲當成可以任意分配的政治資源。她痛批，外匯存底不是可以揮霍的基金，而是幾代人血汗換來的安全存糧，不該因政府配合國際需求，就任意消耗。

她更指出，民進黨政府一方面承諾增加軍費，一方面卻把人民的血汗錢不斷往外送，國內卻要承擔軍費暴增、產業外移與稅基萎縮的代價；連超徵稅收退一萬元給人民，政府都推三阻四，卻在國防支出上毫不手軟。

馬文君認為，台灣人民長期壓抑消費、承受低薪與高工時，卻被國際與政府視為「可以不斷索取」的對象，形成深刻的相對剝奪感。她強調，人民的血汗不該成為任何國家的提款機，更不能淪為政黨的政治紅利，呼籲政府在大幅擴張國防預算前，應先向人民清楚交代理由與後果。

馬文君 國防預算 賴清德

延伸閱讀

政院8度提覆議！黃國昌：卓榮泰已不適任 賴清德還留是因臉皮厚

賴清德出席亞太腎臟醫學會 盼2035年居家透析盛行率達18％

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

少校比中校多領、連士官長贏過營士官長 馬文君：軍中薪資階級顛倒

相關新聞

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布將大幅增加國防支出，並編列高達400億美元（約1.25兆元）國防特別預算，引發社會對財政承...

賴總統：中國企圖改變台海現狀 台灣提升國防展現自我防衛決心

賴清德總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫等手段，企圖改變台...

陸海軍、海警艦艇東亞海域集結…府：賴總統請國安掌握 安全無虞

路透報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。總統府發言人郭...

路透揭陸在東亞集結百艘船艦 總統府：國安單位完整掌握

路透社報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模的海上軍事展示，遠超出其國防需...

支隊長棄戰友敵前脫逃判軍法 海軍掩蓋的烏坵海戰真相

1965年11月13日發生烏坵海戰，今年滿60周年，海軍司令部利用臉書宣傳這段「忠義戰史」，但烏坵海戰真相其實不符合忠義二字，真相是不忠不義。這場海戰由海軍上校麥炳坤率領南巡支隊與共軍艦艇交火，海軍欺騙國防部長蔣經國，捏造海戰大捷，遭國防部總政戰部發現虛偽不實，麥炳坤移送軍法，判刑入獄，直到1971年因為紀念中華民國建國60年，麥炳坤獲得減刑。

退輔會表揚榮欣志工 嚴德發：志工熱忱服務是退輔會穩固基石

為慶祝12月5日國際志工日，退輔會今天舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主任委員嚴德發主持。嚴德發表示，榮欣志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。