陸海軍、海警艦艇東亞海域集結…府：賴總統請國安掌握 安全無虞

路透報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。總統府發言人郭雅慧今天表示，有注意到相關報導，賴清德總統責請國防部及國安相關單位，要有完整掌握、及時回報。國家的安全無虞，國人可以安心。

路透報導稱，根據區域內4位安全官員表示，中國艦艇已經在從黃海南端、經過東海、再往爭議的南海以及太平洋海域，進行大規模集結。

郭雅慧指出，這樣的軍事行動不單單只有局限在台海，事實上它的分布是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至於在西太平洋都有所分布。這確實對印太、整個區域造成威脅跟影響。

郭雅慧說，「我們也要特別呼籲中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制」。至於台灣作為區域負責任的一員，會持續跟各友方保持聯繫與合作，共同來維護印太跟維護區域的和平、穩定、安全。