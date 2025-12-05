路透揭陸在東亞集結百艘船艦 總統府：國安單位完整掌握

路透社報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模的海上軍事展示，遠超出其國防需求。對此，總統府發言人郭雅慧5日受訪表示，賴清德總統責請國防部及國安單位完整掌握，呼籲中國善盡大國責任，行為上應該有所克制。

郭雅慧指出，中國大陸這樣的軍事行動，不單單只有局限在台海，事實上，它的分布是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至於在西太平洋都有所分布。這確實對於台海、整個區域造成威脅跟影響的。

郭雅慧表示，府方有注意到相關報導，賴總統責請國防部，還有國安相關單位都要有完整的掌握、及時的回報。國家的安全無虞，這部分國人可以安心。政府也有信心可以把這部分做好。

郭雅慧呼籲，中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。至於台灣作為區域負責任的一員，也會持續跟各友方保持聯繫與合作，共同來維護印太跟維護區域的和平、穩定、安全。

此外，有關APP小紅書被禁，郭雅慧提及，這部分內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格。府方尊重內政部的決策，也表達支持。