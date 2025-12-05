快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

路透揭陸在東亞集結百艘船艦 總統府：國安單位完整掌握

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

路透社報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模的海上軍事展示，遠超出其國防需求。對此，總統府發言人郭雅慧5日受訪表示，賴清德總統責請國防部國安單位完整掌握，呼籲中國善盡大國責任，行為上應該有所克制。

郭雅慧指出，中國大陸這樣的軍事行動，不單單只有局限在台海，事實上，它的分布是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至於在西太平洋都有所分布。這確實對於台海、整個區域造成威脅跟影響的。

郭雅慧表示，府方有注意到相關報導，賴總統責請國防部，還有國安相關單位都要有完整的掌握、及時的回報。國家的安全無虞，這部分國人可以安心。政府也有信心可以把這部分做好。

郭雅慧呼籲，中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。至於台灣作為區域負責任的一員，也會持續跟各友方保持聯繫與合作，共同來維護印太跟維護區域的和平、穩定、安全。

此外，有關APP小紅書被禁，郭雅慧提及，這部分內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格。府方尊重內政部的決策，也表達支持。

國防部 國安

延伸閱讀

總統府公布公投綁大選修法 賴總統批示：務求選舉公正進行

川普簽署「台灣保證實施法案」 總統府表達歡迎與感謝

徐斯儉任將國防部軍政副部長 王鴻薇：非軍人出身怎因應軍事採購？

徐斯儉任國防部軍政副部長 賴總統盼為國防革新注入全新動能

相關新聞

路透揭陸在東亞集結百艘船艦 總統府：國安單位完整掌握

路透社報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模的海上軍事展示，遠超出其國防需...

支隊長棄戰友敵前脫逃判軍法 海軍掩蓋的烏坵海戰真相

1965年11月13日發生烏坵海戰，今年滿60周年，海軍司令部利用臉書宣傳這段「忠義戰史」，但烏坵海戰真相其實不符合忠義二字，真相是不忠不義。這場海戰由海軍上校麥炳坤率領南巡支隊與共軍艦艇交火，海軍欺騙國防部長蔣經國，捏造海戰大捷，遭國防部總政戰部發現虛偽不實，麥炳坤移送軍法，判刑入獄，直到1971年因為紀念中華民國建國60年，麥炳坤獲得減刑。

退輔會表揚榮欣志工 嚴德發：志工熱忱服務是退輔會穩固基石

為慶祝12月5日國際志工日，退輔會今天舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主任委員嚴德發主持。嚴德發表示，榮欣志...

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

陸軍今在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練，1顆砲彈打掉大庄村一戶民宅遮雨棚邊角，擦撞鋁門、撞斷1棵樹，繼續「飛」到250公尺外撞...

百艘共艦布署東亞海域…專家：例行歲末冬操 考核後勤能量才是重點

路透報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，可能是迄今最大規模的海上軍事展示。中華戰略學會...

海航上校隊長率隊喝花酒 用手機拍妹還炫耀…遭記過停飛拔官調職

海軍反潛航空指揮部701作戰隊隊長馬姓上校，遭爆料11月初甫上任就藉負督導機會，和下屬赴有女陪侍的酒店飲酒狂歡，海軍查證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。