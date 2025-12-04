聽新聞
柯文哲合體黃國昌！談1.25兆特別預算 怒嗆賴總統把台灣搞到四分五裂

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右）晚間與民眾黨主席黃國昌合體直播，兩人從司法攻防、立法院動態聊到軍事採購特別預算。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案，今天晚間與民眾黨主席黃國昌合體直播，兩人從司法攻防、立法院動態聊到軍事特別預算。柯文哲表示，民進黨把中國當作境外敵對勢力、在野黨當作境內敵對勢力，「我對賴清德總統最大的抱怨，怎麼把台灣弄得四分五裂。」

柯文哲上午先是在臉書寫下「今晚八點，我們來了」，黃國昌隨後也在臉書發文回應「Yes, I’m ready（是，我準備好了）」，並且各自附上兩張不同角度的合照，作為兩人合體直播的預告，引來不少支持者留言敲碗。

柯文哲晚間8時與黃國昌在YouTube頻道合體開設直播，暢談自身司法案件、全國性大罷免、國內政壇動態及軍購特別預算等議題，也是柯文哲9月交保以來首次公開談話，線上觀看人數最高達到約5萬6000人。

「太久沒講話了，現在都有一點卡卡」，柯文哲一開場就說，他在台北看守所待了將近一年，感謝有大家支持才能撐到現在；過去一年當中，大多只能看到大罷免跟美國關稅的新聞，很想知道民眾黨到底做出什麼成績。

聽到柯文哲的疑問，黃國昌先是回憶起今年4月申請自費延醫，民眾黨全體黨公職與支持者來回奔波的經歷，後來談到在野黨聯手擋下大罷免、過去一年在立法院通過的多項法案，因為民眾黨從未忘記過去做過的承諾。

話鋒一轉，柯文哲也關心1.25兆元國防特別預算，他直言民進黨把中國當作境外敵對勢力、在野黨當作境內敵對勢力，「我對賴總統最大的抱怨，怎麼把台灣弄得四分五裂」，內部都能搞成這樣，哪有辦法處理外部，提醒黃國昌未來一至兩個月，最大危機就是軍事採購議題。

黃國昌回應，自己不會將其當作「危機」形容，民眾黨永遠保持理性監督的立場，「我們支持國防預算，但是不支持貪腐跟浪費」，付錢就要拿到東西，明年度國防預算加總超過9000億元，如今又要編列1.25兆元特別預算，民進黨政府必須對此說清楚講明白。

針對國情報告議題，柯文哲則想起2024年總統選舉期間，賴總統曾經承諾要到立法院接受答詢，總統存在的目的是團結國家、協調紛爭，「我覺得賴清德是國家分裂最重要的原因」，好像意見不同就變成中共同路人。

此外，備戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席先前舉行公開會面，外界也關注柯文哲是否有機會親自參與。柯文哲則表示，對於國民黨來說，現任黨主席鄭麗文也是一個衝擊，凡事都要先做做看，不能一天就評論一個人，他認為該見就會見，不用為見面而見面，「我現在不是黨主席」。

國防預算 柯文哲 民眾黨 黃國昌 賴清德

