快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

退輔會表揚榮欣志工 嚴德發：志工熱忱服務是退輔會穩固基石

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
退輔會舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主委嚴德發主持，表揚220位績優人員。圖／退輔會提供
退輔會舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主委嚴德發主持，表揚220位績優人員。圖／退輔會提供

為慶祝12月5日國際志工日，退輔會今天舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主任委員嚴德發主持。嚴德發表示，榮欣志工熱忱的服務精神，是退輔會最堅實穩固的磐石，更是國家向上提升的重要力量。

退輔會今年表揚220位績優人員，有資深榮欣志工特殊貢獻獎13位、特殊貢獻運用單位2所、救災有功志工運用單位5所及榮欣志工3位；績優榮欣志工、承辦人、志工隊及運用單位等197位，同時表揚慶福基金會董事長蘇慶福長年捐助，特別頒贈輔導會榮譽紀念章。

為慶祝國際志工日40周年，退輔會今年增設「資深榮欣志工特殊貢獻獎」，包括個人及單位獎項。在個人部分，表揚13位高齡志工，他們均為服務滿15年以上、時數達1萬5000小時。

嚴德發表示，為體恤志工的無私奉獻，明年起，提高補助志工誤餐費額度，由100元調高至110元，給志工夥伴最實質的回饋，更期許志工堅守「榮民在那裡、服務到那裡」的理念共同守護榮民榮眷。

退輔會舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主委嚴德發主持，表揚220位績優人員。圖／退輔會提供
退輔會舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主委嚴德發主持，表揚220位績優人員。圖／退輔會提供

退輔會 嚴德發 榮民

延伸閱讀

第21屆金暉獎頒獎 陳其邁致謝志工成為城市英雄

李文忠：執政者失去傾聽包容 繼續對抗撕裂等於配合北京分化

陳揮文被離職引熱議 她也被離職急喊「趙少康沒欺負我」

重啟停辦17年公地放領 劉世芳：自耕農與國產署續約即從寬認定

相關新聞

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

陸軍今在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練，1顆砲彈打掉大庄村一戶民宅遮雨棚邊角，擦撞鋁門、撞斷1棵樹，繼續「飛」到250公尺外撞...

百艘共艦布署東亞海域…專家：例行歲末冬操 考核後勤能量才是重點

路透報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，可能是迄今最大規模的海上軍事展示。中華戰略學會...

海航上校隊長率隊喝花酒 用手機拍妹還炫耀…遭記過停飛拔官調職

海軍反潛航空指揮部701作戰隊隊長馬姓上校，遭爆料11月初甫上任就藉負督導機會，和下屬赴有女陪侍的酒店飲酒狂歡，海軍查證...

退輔會表揚榮欣志工 嚴德發：志工熱忱服務是退輔會穩固基石

為慶祝12月5日國際志工日，退輔會今天舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主任委員嚴德發主持。嚴德發表示，榮欣志...

少校比中校多領、連士官長贏過營士官長 馬文君：軍中薪資階級顛倒

立法院雖已三讀通過國軍加薪方案，象徵提升軍人待遇、展現對國軍支持，但明年度行政院總預算卻未編列相關經費。立委馬文君表示，...

馬文君：戰鬥加給僅發給連排班 中校營長比少校連長領更少

立院在6月修正軍人待遇條例，將每月一萬元「志願役加給」提升至三萬元，但政院卻以大幅調整加給為由，拒絕依照立院三讀條文編列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。