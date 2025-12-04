聽新聞
退輔會表揚榮欣志工 嚴德發：志工熱忱服務是退輔會穩固基石
為慶祝12月5日國際志工日，退輔會今天舉辦「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主任委員嚴德發主持。嚴德發表示，榮欣志工熱忱的服務精神，是退輔會最堅實穩固的磐石，更是國家向上提升的重要力量。
退輔會今年表揚220位績優人員，有資深榮欣志工特殊貢獻獎13位、特殊貢獻運用單位2所、救災有功志工運用單位5所及榮欣志工3位；績優榮欣志工、承辦人、志工隊及運用單位等197位，同時表揚慶福基金會董事長蘇慶福長年捐助，特別頒贈輔導會榮譽紀念章。
為慶祝國際志工日40周年，退輔會今年增設「資深榮欣志工特殊貢獻獎」，包括個人及單位獎項。在個人部分，表揚13位高齡志工，他們均為服務滿15年以上、時數達1萬5000小時。
嚴德發表示，為體恤志工的無私奉獻，明年起，提高補助志工誤餐費額度，由100元調高至110元，給志工夥伴最實質的回饋，更期許志工堅守「榮民在那裡、服務到那裡」的理念共同守護榮民榮眷。
