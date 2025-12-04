陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

陸軍今在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練，1顆砲彈打掉大庄村一戶民宅遮雨棚邊角，擦撞鋁門、撞斷1棵樹，繼續「飛」到250公尺外撞另戶民宅牆磚，3戶民宅的居民飽受驚嚇。陸軍隨後派員找到砲彈，並致贈慰問金；鄉公所已要求陸軍加強實砲射擊的安全防護。

據了解，駐守溪州鄉的陸軍上午9點起演練，砲聲隆隆，其中1顆砲彈射偏，往大庄村方向飛過來，先從1戶民宅的鐵皮遮雨棚擦過，往下擦撞這戶的鋁門，繼續「飛」撞隔壁戶的樹木，然後著地彈起「飛」約250公尺，擦撞另戶民宅的磚牆，掉下不再彈飛。

被砲彈擊中的第一戶民宅住戶夫婦已退休，當時在遮雨棚下煮早餐，聽到遮雨棚上方發生巨大聲響、鋁門被撞聲，接著看見鄰居的樹木折斷，嚇一大跳，並未看到是何種東西造成，後來調閱錄影監視畫面才知是砲彈打到自家來。而第三戶民宅也有人在家，聽見屋外磚牆被撞擊，連忙出門看發生何事，竟看到1顆砲彈在地面。

鄉公所表示，陸軍砲指部在第一時間尋找亂飛的砲彈，找到後先致贈慰問金給3戶民宅的居民，並處理為居民修繕房屋等事宜，陸軍砲指部稱這顆砲彈疑似火藥填充劑量不足，射擊後失控，忽高忽低才亂飛闖禍。

根據老一輩鄉民指出，早年砲彈品質不夠精良，曾發生射擊偏離狀況，打到民宅造成建物受損，幸無人受傷，這種意外已經很久沒發生，今重演砲彈打進村落和穿透附屬建物，大家都很驚訝，所幸損壞附屬建物和擦撞外牆，住戶都平安無事，希望國防武器品質更好讓演習區周邊村落居民安心。