百艘共艦布署東亞海域…專家：例行歲末冬操 考核後勤能量才是重點

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
路透報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，軍事專家分析，這是共軍每年例行的「歲末冬操」，真正驗收與考核的重點，其實是各軍港的後勤整補與調度能量。圖為中共海軍054A巡防艦玉林艦。圖／取自人民網

路透報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，可能是迄今最大規模的海上軍事展示。中華戰略學會資深研究員張競分析，這是共軍每年例行的「歲末冬操」，真正驗收與考核的重點，其實是各軍港的後勤整補與調度能量。

路透引述根據數名消息人士及情報報告指出，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，範圍從黃海南部、東海一路延伸至南海的水域，甚至進入太平洋，為迄今最大規模的海上軍事展示。

張競解讀，這是標準「歲末冬操」演練科目，艦艇出港演練的是一般演訓科目，重點是艦艇戰備與港內後勤支援的全功能壓力測試，每年都會定期實施類似的演練。

張競觀察，共軍各艦隊艦艇在特定時段出港進行不同層級基本演練，然後返港測試港內勤務支援作業能量，包括加油、加水、上彈及補充各類補給品；此時真正操演驗收對象，是港勤支援單位，包括各軍港的油料庫、加水站、彈藥庫、主副食供應補給單位等。

他指出，最重要關鍵的受測單位，是協助艦艇裝卸精準導引武器的港勤支援單位。演練項目包括在碼頭吊掛反間與防空飛彈的吊車與運彈卡車組合作業；核子潛艇側協助吊掛戰略導彈的運輸與吊掛駁船組合訓練；現在還要加上碼頭起重吊車，對航空母艦補充空用精準彈藥的吊掛作業。

另外，對各種不同艦艇的各類補給品補充，以及靠泊整補、錨泊整補和水鼓繫留整補等不同類型作業，都會分別測驗與考核。同時，多艘艦艇出港與返港，其實更是在考核軍港靠泊位置分配及整補需求能否適當安排，重點在測試岸勤支援人力、車輛與作業機具等調度，能否符合效率、滿足作戰支援和後勤補給的需求。

張競舉例，「聯合利劍2024B」軍演時，共軍航空部隊就順勢進行全掛載、全彈量、全油量測試，真正關鍵就在各機場的停機坪掛彈與加油作業。他認為，外界將焦點放在港外動態，加諸各種政治解讀與想像，其實是畫錯重點。

