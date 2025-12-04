海航上校隊長率隊喝花酒 用手機拍妹還炫耀…遭記過停飛拔官調職

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍反潛航空大隊S-70C直升機。資料照，記者程嘉文／攝影
海軍反潛航空大隊S-70C直升機。資料照，記者程嘉文／攝影

海軍反潛航空指揮部701作戰隊隊長馬姓上校，遭爆料11月初甫上任就藉負督導機會，和下屬赴有女陪侍的酒店飲酒狂歡，海軍查證屬實後，將馬員記過2次，調回司令部擔任諮議官，當天在場人員也全遭記過1次處分。海軍司令部指出，針對違失人員，依規定分別調整職務或暫停飛行任務派遣，並核予適懲。

海軍接獲爆料，海軍反潛航空指揮部701作戰隊馬姓上校隊長，11月1日甫上任，5日藉率隊前往花蓮分遣組督導，與下屬餐敘後，又一同前往有女陪侍的酒店續攤，據爆料指出，馬姓上校用手機拍妹，事後還向旁人炫耀。

海軍獲報後組成專案小組展開調查，經查證屬實，已在11月底將馬員記2過改任司令部諮議官，701作戰隊隊長職務由副隊長暫代，一同前往酒店的士督長、偵潛官也均記過1次。

根據軍方規定，禁止官兵進入「有女（男）陪侍之卡拉OK餐廳、KTV、茶室、咖啡廳。」，違反規定者，均依「陸海空軍懲罰法」及其「施行細則」、「國軍軍風紀維護實施規定」等法規進行懲處。

據指出，馬姓上校調任司令部諮議官，未來若未派任新職，將面臨退伍命運。不過也有軍方人士質疑，過去案例都面臨記大過甚至汰除的處分，且馬姓隊長不僅是單位主官率隊，記過2次不符比例原則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

