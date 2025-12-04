少校比中校多領、連士官長贏過營士官長 馬文君：軍中薪資階級顛倒

立法院雖已三讀通過國軍加薪方案，象徵提升軍人待遇、展現對國軍支持，但明年度行政院總預算卻未編列相關經費。立委馬文君表示，國軍戰鬥加給制度也過於僵化，導致基層薪資倒掛，還讓具更高責任的營級主官待遇不如連級幹部，恐衝擊士氣與部隊戰力。

立委馬文君指出，近期志願役與戰鬥部隊加給雖有調整，但加給結構設計失衡，讓資歷淺、軍階低的官兵加得反而較多，造成部隊內部觀感不佳。她批評，陸軍戰鬥加給依陸軍加給條例執行，僅限連排級官兵列入，營級主官雖在第一線，卻未在給予範圍內，責任與風險不對等，薪資反而更低。

依軍方資料，中校營長實領薪資約 7萬7010 元，比連級第一類少校連長7萬8830 元還少；營士官長領得比連士官長少近1萬1千元。馬文君質疑，職位越高領得越少，未來還會有人願意晉升嗎？

她表示，戰鬥加給若不改善，薪資不公恐使軍中相對剝奪感升高，不僅打擊士氣、影響團結，也削弱國軍整體戰力。面對外界批評，國防部長顧立雄日前在立院答詢時未正面承認問題，後在追問下，由資源規劃司司長藍靜婷證實確有薪俸不對等狀況。

馬文君說，國防部已承諾將檢討加給制度，但檢討幅度與時間未明，強調將在委員會持續要求國防部提出具體改善方案，避免政策空轉、基層無感。