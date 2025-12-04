馬文君：戰鬥加給僅發給連排班 中校營長比少校連長領更少

立院在6月修正軍人待遇條例，將每月一萬元「志願役加給」提升至三萬元，但政院卻以大幅調整加給為由，拒絕依照立院三讀條文編列預算。國民黨立委馬文君表示，陸軍戰鬥加給主要依據「陸軍加給條例」執行，卻因制度僵化，加給僅發給連排班官兵，造成中校營長的實領薪資7萬7010元，比第一類少校連長7萬8830元還少，還想晉升嗎？

馬文君在臉書貼文表示，立法院希望透過國軍加薪，提升軍人待遇，表現對國軍的支持重視，但加薪方案雖然已三讀通過，行政院明年預算卻根本沒編，完全沒看到賴政府、國防部想要捍衛台灣、支持國軍的決心。

馬文君表示，先前國軍進行志願役、戰鬥部隊加給調整，但最終卻是資歷淺、軍階低的弟兄加得比較多，衍伸不少問題。目前，陸軍戰鬥加給主要依據「陸軍加給條例」執行，但制度過於僵化，加給僅發給連排班官兵，營級主官雖然部署在前線，卻因制度未列入，出現責任、承擔風險不對等，薪俸不匹配的情況發生。

馬文君說，根據資料，國軍中校營長的實領薪資7萬7010元，就比連級第一類少校連長7萬8830元領得還少，營士官長的薪資也領得比連士官長還少，少了將近1萬1000元，明明擔負的領導責任更大，職位更高，領到的錢卻更少，這樣未來還有軍士官想要晉升嗎？

馬文君表示，且「戰鬥加給」衍伸的薪資不公問題如果未改善，會讓部隊內的相對剝奪感更高，不僅打擊國軍士氣，也可能破壞部隊團結，影響國軍戰力。她認為，這是個不得不解決的大問題！

馬文君說，國防部長顧立雄日前答詢時，避重就輕，不願承認「戰鬥加給」衍伸出的薪俸不公，在她逼問下，才由資源規劃司司長藍靜婷親口承認，顧立雄也再三承諾，會針對加給問題做檢討，至於檢討到什麼程度，她會持續在委員會強力監督。