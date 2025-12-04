快訊

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

馬文君：戰鬥加給僅發給連排班 中校營長比少校連長領更少

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委馬文君表示，陸軍戰鬥加給主要依據「陸軍加給條例」執行，卻因制度僵化，造成中校營長的實領薪資7萬7010元，比第一類少校連長7萬8830元還少。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委馬文君表示，陸軍戰鬥加給主要依據「陸軍加給條例」執行，卻因制度僵化，造成中校營長的實領薪資7萬7010元，比第一類少校連長7萬8830元還少。圖／聯合報系資料照片

立院在6月修正軍人待遇條例，將每月一萬元「志願役加給」提升至三萬元，但政院卻以大幅調整加給為由，拒絕依照立院三讀條文編列預算。國民黨立委馬文君表示，陸軍戰鬥加給主要依據「陸軍加給條例」執行，卻因制度僵化，加給僅發給連排班官兵，造成中校營長的實領薪資7萬7010元，比第一類少校連長7萬8830元還少，還想晉升嗎？

馬文君在臉書貼文表示，立法院希望透過國軍加薪，提升軍人待遇，表現對國軍的支持重視，但加薪方案雖然已三讀通過，行政院明年預算卻根本沒編，完全沒看到賴政府、國防部想要捍衛台灣、支持國軍的決心。

馬文君表示，先前國軍進行志願役、戰鬥部隊加給調整，但最終卻是資歷淺、軍階低的弟兄加得比較多，衍伸不少問題。目前，陸軍戰鬥加給主要依據「陸軍加給條例」執行，但制度過於僵化，加給僅發給連排班官兵，營級主官雖然部署在前線，卻因制度未列入，出現責任、承擔風險不對等，薪俸不匹配的情況發生。

馬文君說，根據資料，國軍中校營長的實領薪資7萬7010元，就比連級第一類少校連長7萬8830元領得還少，營士官長的薪資也領得比連士官長還少，少了將近1萬1000元，明明擔負的領導責任更大，職位更高，領到的錢卻更少，這樣未來還有軍士官想要晉升嗎？

馬文君表示，且「戰鬥加給」衍伸的薪資不公問題如果未改善，會讓部隊內的相對剝奪感更高，不僅打擊國軍士氣，也可能破壞部隊團結，影響國軍戰力。她認為，這是個不得不解決的大問題！ 

馬文君說，國防部長顧立雄日前答詢時，避重就輕，不願承認「戰鬥加給」衍伸出的薪俸不公，在她逼問下，才由資源規劃司司長藍靜婷親口承認，顧立雄也再三承諾，會針對加給問題做檢討，至於檢討到什麼程度，她會持續在委員會強力監督。

馬文君 國軍 薪資

延伸閱讀

馬文君怒批海鯤號成認知作戰艦 卻又同情「兩高官」

8年編1.25兆特別預算 馬文君：賴政府要吃光台灣70年老本

賴總統宣布1.25兆國防預算 馬文君批驕其妻妾：先幫軍人加薪

F-16V至今連一架都未交付 馬文君促軍購更透明國防別成黑箱

相關新聞

今晨花東實彈射擊全面升級 無人機＋電戰打造「透明戰場」

花東防衛指揮部第二作戰區今晨於太麻里溪出海口實施多項編制武器實彈射擊，強化官兵接戰程序、火力協調與整體作戰戰技。有別於過...

馬文君：戰鬥加給僅發給連排班 中校營長比少校連長領更少

立院在6月修正軍人待遇條例，將每月一萬元「志願役加給」提升至三萬元，但政院卻以大幅調整加給為由，拒絕依照立院三讀條文編列...

軍情站／1.25兆特別預算角力激烈 北約競賽選商模式或成台軍購借鏡

北約與美軍於11月底在德國普特洛斯（Putlos）訓練場舉行為期兩周的捕蠅草計畫4.5 (Project Flytrap...

少校比中校多領、連士官長贏過營士官長 馬文君：軍中薪資階級顛倒

立法院雖已三讀通過國軍加薪方案，象徵提升軍人待遇、展現對國軍支持，但明年度行政院總預算卻未編列相關經費。立委馬文君表示，...

華航機隊／第一次美法大戰 罕見混用波音767與空巴A300

華航每次新機引進，波音與空中巴士就開始美法大戰，第一次美法戰爭，增購空巴A300形同波音767出局。但空中巴士一開始宣傳的華航巴黎航線，華航始終都沒如願，反而被後起的長榮航空捷足先登，至今是華航的最痛。

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？賴總統接受紐時專訪這樣回答

賴清德總統日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，被問及如果中國入侵台灣，美國特別是川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。