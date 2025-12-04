陸軍台東太麻里海邊火砲射擊　民眾：內心獲安全感

快訊

中央社／ 記者盧太城台東縣4日電

陸軍台東地區指揮部今天清晨在太麻里海邊實施各式火砲實彈射擊，包括驗證升級的M60A3戰車。火光照亮海面，民眾冒低溫到場看到震撼場面後說「內心獲得了安全感」。

陸軍第二作戰區台東地區指揮部從2日開始在太麻里海邊實施戰車、機槍、迫砲等地面武器射擊，演練殲敵於沙灘。

作戰科長清晨5時40分簡單說明模擬狀況後，隨即下達射擊指令，首先由升級後的M60A3戰車率先開火，接著由其他火砲構成火網，阻絕來犯敵人，火光照亮海面和沙灘，許多民眾冒著低溫感受震撼場面。

太麻里鄉民邱常婷接受媒體聯訪表示，最近有許多相關新聞報導，讓人對台灣的局勢滿擔心，因此來看一下國軍運作的情況，感覺很震撼，內心也獲得安全感。

太麻里鄉民代表會代表李朝勝也表示相當震撼，他說，國軍戰備也需要民眾的支持，包括鄉公所、代表會，民眾都很支持國軍，也希望各單位支持。

第二作戰區事後透過新聞稿表示，今天於台東太麻里溪出海口實施地面武器射擊驗證，並使用M60A3戰車砲、120及81迫砲、T74排用機槍、50機槍及40榴彈槍等編制武器，透過實彈射擊全面檢視部隊岸際火力精準度、射擊流程及指管能力，確維戰備訓練效能。

第二作戰區表示，面對嚴峻敵情威脅，戰訓本務絕不因環境轉變而中斷，唯有在真實地形中持續、反覆演練，才能落實實戰化訓練要求，使地區戰力運用更紮實、反應更迅速，進而提升國軍整體嚇阻能力。

第二作戰區表示，感謝台東縣政府及地方鄉親長期支持部隊訓練，並強調軍民協作是國防力量的重要基礎，未來將持續強化各項訓練作為，精進官兵技能，確保戰備任務能量，共同守護國家安全。

