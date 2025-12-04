聽新聞
今晨花東實彈射擊全面升級 無人機＋電戰打造「透明戰場」
花東防衛指揮部第二作戰區今晨於太麻里溪出海口實施多項編制武器實彈射擊，強化官兵接戰程序、火力協調與整體作戰戰技。有別於過去仰賴繁複人工指管的訓練模式，操演全面融入現代化科技，精準掌握戰場動態，使指揮官能更迅速、更果斷地作出判斷。
軍方指出，這次訓練整合無人機偵搜、部隊覺知應用（SA套件）、電戰裝備及既有的公路監控系統，透過多源情資回傳機制，讓指揮所能即時掌握前線部隊位置、火力配置與敵情變化，大幅提升戰場透明度，避免過去「資訊斷點」造成的指揮遲滯。
上午的射擊科目包括81、120迫砲、T74排用機槍、50機槍、40榴彈槍及M60A3 戰車等編制武器，部隊依想定情況完成照明彈投射與戰車砲、同軸機槍交互火網等課目，呈現整體火力連貫運用。
值得關注的是，操演從前、中、後各階段均以無人機進行目標區域偵察，再搭配電戰與SA套件，將偵搜影像、座標數據即時回傳指揮所，作為修正射擊參數、確認命中效果的重要依據。
軍事專家指出，現代戰爭早已不是單靠人力觀測或紙上兵棋推演能應付的複雜戰場。精準、快速的資訊鏈是勝負關鍵，尤其在台海高強度情境下，部隊若無法即時掌握敵友位置，就可能在數分鐘內失去戰力。
這次操演可視為花東防衛「資訊化作戰」的實際演練，不僅提升指揮效率，也讓地面火力能更精準打擊目標，降低誤差與不確定性。顯示訓練模式正朝科技化、快速反應邁進，擺脫過去紙上談兵的年代，更貼近當代戰場的真實需求。
