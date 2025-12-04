軍情站／1.25兆特別預算角力激烈 北約競賽選商模式或成台軍購借鏡

快訊

聯合報／ 徐宇威╱台北即時報導
北約與美軍日前於德國普特洛斯（Putlos）訓練場舉行為期兩周的捕蠅草計畫4.5 (Project Flytrap 4.5)反無人機演習，為北約盟國進行透明的選商競賽。 照片提供：NATO
北約與美軍於11月底在德國普特洛斯（Putlos）訓練場舉行為期兩周的捕蠅草計畫4.5 (Project Flytrap 4.5)反無人機演習。這場由美國陸軍主導的創新測試行動，搭配獎金制的xTechCounterStrike的反無人機競賽，聚焦商用現成反無人機科技，涵蓋偵測、辨識到摧毀整個擊殺鏈。目標在北約東線，尤其波蘭東部邊境，建構低成本、高效率的反無人機防禦網。並且參考烏克蘭戰場的實戰經驗，計劃透過產業競賽篩選，加速部署的速度。

在11月10日至21日的測試前，捕蠅草計畫吸引約200家反無人機業者參與。最終15家決賽入圍企業，有11家前往德國普特洛斯參加本次的測試競賽。最終4家企業脫穎而出成為優勝者。除了各獲得35萬美元現金獎勵，這些已經成熟並可馬上投入戰鬥的系統，也將直接進入北約盟國反無人機系統的採購清單。

捕蠅草計畫從去年開始至11月進入到4.5版，預計明年初會進入到第5版。為北約盟國進行持續性公平的選商，也為想要在北約市場投入反無人機系統的廠商，獲得潛在客戶的反饋與機會。北約透明且持續性的競賽評比政策，獲勝者就能加入盟國的採購清單，不只讓採購盟國獲得可信賴可快速取得的需求裝備，對於國防產業也提供足夠且明確的市場方向。對比國內1.25兆元軍購特別預算只列出籠統的7類項目，尚未見清晰的競爭就見檯面下角力的激烈。如何讓這等同一次採購333架F-16；也相等於一次打包智利、葡萄牙、巴基斯坦與波蘭4國空中兵力的雄厚財力，讓民眾這每個人才剛領出一萬元就得再花出去的5萬3千元，花得心服口服，就看政府態度。

北約 軍購特別預算 波蘭

