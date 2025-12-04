快訊

像戰爭現場！台東6輛M60戰車開火 震波強到胸口發麻

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陸軍花東防衛司令部第二作戰區今天清晨6點，在太麻里溪出海口實施「編制武器」火砲實彈射擊。記者尤聰光／攝影
陸軍花東防衛司令部第二作戰區今天清晨6點，在太麻里溪出海口實施「編制武器」火砲實彈射擊。記者尤聰光／攝影

陸軍花東防衛司令部第二作戰區今天清晨6點，在太麻里溪出海口實施「編制武器」火砲實彈射擊，這是自1994年知本漢光演習以來，暌違31年再次在地面實施火砲射擊。軍方表示，此次演訓是為強化東部海岸防衛能量，應對可能的敵軍突襲威脅。

本次射擊包含戰車砲、81 迫砲、120迫砲、40榴彈砲與50、T74機槍等武器，射擊高度達1萬8000呎，最小危險半徑約6浬。由於海灘環境受海風、沙石影響較大，軍方指出，透過實彈射擊能更貼近實戰，模擬作戰中可能發生的卡彈、失效等突發狀況，訓練官兵快速排除與應變能力。

今天首次在太麻里溪出海口訓場實施海灘火力壓制演練，分別演練「以靜制動」、「以動制動」、「以動制靜」等不同接戰模式。7輛 M60A3主力戰車共擊出28發戰車砲，最後更展現6車齊射的火力壓制，火光伴隨震波，氣勢驚人。

在射擊前，戰車連官兵依序完成M60A3型戰車的煞車壓力、射控系統、通信構連等測試，熟練完成射擊前檢驗，以確保射擊訓練安全。隨後，彈藥兵將彈藥扛至各輛戰車旁，在車長督導下，射手、裝填手等迅速完成彈藥補給及射擊前準備，待令實施射擊。

隨著車長口令下達，「射手，破甲榴彈，1號目標，放！」射手按下發射鈕，在第1發砲彈射擊後，M60A3型戰車立即機動至第2射擊位置，朝海上展開射擊。

除了演訓本身震撼，不少在地居民也被清晨的砲聲「震醒」。住在太麻里市區的林姓民眾表示，一開始以為是地震，「門窗整個在震，地板也跟著嗡嗡作響！」；也有軍事迷特地到附近高處觀看，形容戰車砲齊射時「胸口都被震波壓住，像在看戰場電影的現場版，非常震撼」。

也有民眾說，以前只有在靶場聽過回音，沒想到在太麻里海灘實兵實彈的威力更強，「連空氣都在抖」。不少居民雖被震到，但仍表示理解，認為「國防需要」、「聽到這聲音覺得安心」。

