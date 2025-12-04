若中國入侵台灣美國有多大機會協防？賴總統接受紐時專訪這樣回答

賴清德總統日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，被問及如果中國入侵台灣，美國特別是川普總統，有多大的機會會協防台灣，賴總統並未正面回答僅表示，川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。

賴總統接受「DealBook Summit」視訊專訪，台灣時間4日凌晨播出。主持人詢問，台灣新的國防特別預算400億美元，台灣打算用這個預算來購買更多美國的武器，試圖嚇阻中國入侵台灣。「請問您是否看到一些指標，或是有什麼新的指標，讓認為中國侵略台灣的威脅正在升高？」

賴總統表示，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此我們提出國防特別預算。

「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得。」賴總統說，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，也減少對中國的依賴，強化經濟韌性。2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

被問及中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力。「您也提到北京正在加速為可能的入侵行動做準備。您認為北京現在的時間表是什麼？」

賴總統說，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備」，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則。

賴總統說，他利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

賴總統曾提及認為台美關係堅若磐石。主持人問，「總統對此有多大的信心？如果中國入侵台灣，美國，特別是川普總統有多大的機會會協防台灣？」

賴總統說，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過「台灣關係法」，也感謝雷根總統提出對台灣的六項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。

賴總統表示，川普總統上任之後，他對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

