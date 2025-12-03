網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

快訊

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，陳明華（前）升為國防部中將參事，但仍留在軍情局上班，被指導致局內領導體系紊亂。圖／聯合報系資料照
113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，陳明華（前）升為國防部中將參事，但仍留在軍情局上班，被指導致局內領導體系紊亂。圖／聯合報系資料照

軍情局官員赴荷蘭交流，結果行程與照片卻被人公布在「靠北長官」網站。對此，前情治系統官員指出，近年情報體系陷入士氣低落，原因包括軍情局前局長楊靜瑟中將退休前半年就被架空，以及國安局蔡明彥對軍職人員的不信任，都是導致此次情報戰大挫敗的遠因。

這位官員指出，國防部「不遵體制」是衝擊軍情體系士氣的導火線。現任局長陳明華中將先前擔任少將副局長，去年8月即將屆齡，但國防部將其升為中將參事，但仍然留在軍情局上班。然而軍情局的指揮鏈、甚至局內公文的核辦對象裡面，根本就沒有「參事」的職務，最後演變成局長楊靜瑟被架空，直到今年5月屆齡退伍為止。

他表示，軍情局向來都是中共情報體系攻堅的重點，一旦局內出現諸多不按體制行事的行為，會造成內部不滿聲浪提升，此點在此次的爆料文章中也被提及。另一方面，目前在蔡明彥局長治下的國安局，明顯表示對軍情局乃治軍方情報體系的信任不足，同樣也影響局內士氣，這些狀況都會給敵人可乘之機。以這次情況來看，顯然我方行程一開始就被對方掌握，才會連照片都被拍下；此舉必然影響荷方未來與我方進一步合作的意願，可謂是嚴重挫敗。

