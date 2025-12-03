【重磅快評】又拿聯合利劍嚇唬人 國安戲精連台詞都懶得改

賴清德跟他個國安團隊對解放軍對台軍演似有一種莫名的執念。去年11月底，某國安官員就放話給路透社，研判共軍可能會在賴清德12月6日出訪結束訪問前後，進行圍島演習，名稱是聯合利劍-2024C。結果那場軍演壓根沒舉行。

過了一年，某國安人士又說，因為中日關係緊張，假設中國仍找不到台階下，不排除會發動聯合利劍-C軍演，而時間點就落在12月13日的南京大屠殺國家公祭日。

所謂的國安人士，連劇本都懶得改一下，嘴巴一張就是「聯合利劍-C」，連點常識都沒有。

去年那兩場「聯合利劍」後頭是掛著年份時間的，2024再加上英文字母，不健忘的都知道，去年賴清德就職演說與去年國慶談話，解放軍共舉行了聯合利劍-2024A與2024B兩場軍演。今年已是2025年，解放軍整年沒對台軍演，那這個孤零零、沒頭沒腦的「C」是哪裡蹦出來的？難道還得跟去年的A跟B攀親帶故，找補一下嗎？

很顯然是這位「國安戲精」，演戲都忘了前後情節必須得邏輯連貫，竟敢說出這麼荒唐的劇情。就別說2025年的演習番號不能跟2024年直接連接，若12月真有一場軍演，恐怕就連演習的名稱「聯合利劍」都可能改掉。

回顧一下前三年的經歷，2022年8月為了裴洛西訪台發動的圍台軍演，名稱平凡無奇，就叫「對臺聯合軍事行動」，等於沒有命名。到了2023年4月，為了蔡英文出訪過境美國與新的眾議院議長麥卡錫會面，演習又改為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。同年8月，再為了賴清德以副總統身分訪美，舉行了一場「戰備警巡和聯合利劍演習」。

如果要在這裡頭找一個規律的話，那就是雖同為圍島軍演，但跨一個年度，名稱就跟著變，甚至2023年在同一個年度內，名稱都不一樣。怎麼到了這位國安戲精的嘴裡，名稱都可以跨年了呢？說得好像中共中央軍委會開會時，國安會都派員參加了似的。

為了去年國安高層的胡說八道，國防部還跟著賠上信譽，由於解放軍時間到了根本沒行動，國防部硬生生地將大陸上海飛航情報區劃設的7處Reserved Area，翻譯為「空域保留區」，然後將它解讀為威脅台灣安全的「軍演區域」，還為此開設了「應變中心」。

也就是說，國防部為了幫賴清德對內的政治恫嚇圓謊，為了他們嘴裡最後沒來的狼，只好弄來幾張狼的立牌，然後對人民大喊：快躲呀，狼來了！

這場爛戲已經演了一次，沒想到過了一年戲精的戲癮又上頭了。以為人民都忘了去年那個荒唐戲碼，竟再度嚇唬人民中共又要軍演，然後連稿子都不必改，將去年沒發生的「聯合利劍-2024C」拿個立可白塗掉2024這個年份，馬上炮製出一個顯然也不會登場的「聯合利劍-C」。

為了戲精的新謊言，國安局長蔡明彥只好扮演去年國防部的角色。今天他到立法院報告，對於國安人士的「預判」，他只能表示，每年年底都是中共軍演熱季，所以不排除任何可能性。

這場所謂的「聯合利劍-C」軍演上場的機率近乎零，原因並不難想像。就如同那位躲在帷幕後的國安人士所說，問題的根源是日本，北京現在要敲打的是日本或是高市早苗，更精確的說，是要撚熄日本軍國主義復辟的苗頭。圍台軍演會讓高市早苗、以及極右翼感到壓力嗎？

就像昨天日本漁船試圖進入釣魚台所謂的領海範圍被大陸海警船驅離，中日最可能的衝突方向，其實在釣魚台列嶼。如果要向高市早苗施壓，北京只要示意一下民間社團，讓民間人士登上釣魚島插旗，或乾脆拆掉日本右翼社團在島上蓋的燈塔，高市內閣若無力改變這一情狀，恐就要面臨內部指責及下台命運。那解放軍何需大費周章花大錢圍台演習？

就算要圍島，大陸外長王毅剛去了一趟莫斯科，中俄以聯合艦隊及聯合機群，對日本進行繞島訓練，直接讓東京感受壓力，才是北京最可能採行的軍事行動。

國安人士在日中緊張之際，編了一齣「聯合利劍-C」的假劇本，大約有兩層目的。一者是明志，用這個方式再去表明台日是站在一條戰線上的；二者是求救，賴政府還是擔憂被殃及，先行發送求救信號，免得屆時無人搭理。

無論如何，這種搶戲份的表演，只凸顯了賴清德及其人馬的色厲內荏，天天張牙舞爪，內心卻恐怕瑟瑟發抖得厲害。