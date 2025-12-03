蔡明彥：今年8國12次艦穿台海 友盟未因中共逢艦必跟退卻

國安局長蔡明彥今（3日）上午在立法院外交及國防委員會答覆立委質詢表示，今年總共有8國、12次外艦通過台海，而中共「馮艦必跟」，展現在區域的軍事存在和主導權，我國友盟並未因為中方行動而退卻。

路透報導，紐西蘭海軍軍艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月通過台灣海峽，該艦通過台海時，中國軍方對其進行追蹤監控。

民進黨立委陳俊宇以此詢問國安局的判斷，蔡明彥表示，國安局和國防部透過聯合情監偵系統，掌握共艦及外艦在台海周邊水域活動狀態，今年共有8國、12次通過台海的紀錄，包含美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國及法國，其中兩次分別為美國和英國、加拿大與澳洲的聯合行動，看得出來國際社會及美國友盟對台海區域和平穩定的重視，也透過自由航行來表達具體行動。

蔡明彥說，中共的基本原則是逢艦必跟，都會派出相應的海上兵力來跟監，並透過空中兵力模擬攻擊來表達在台海地區的軍事存在和主導權。

蔡明彥表示，我方跟國際友盟都有情資交換，在外艦通過台海的過程中，我方會跟他國交流共艦的活動型態，讓他們進入到台海周邊水域時也能掌握中共活動樣態。

蔡明彥指出，今年共有12次通過紀錄，代表這些友盟未因逢艦必跟而退卻，依然表達對台海和平穩定的重視。