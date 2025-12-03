台、荷情報交流遭上網爆料 張競：工作紀律明顯違規

網路今日出現一份爆料，指我軍情局官員今年5月前往荷蘭與當地情報官員秘密交流，包括班機資料、參訪行程等，以及與荷方官員聚餐相片，都在網上瘋傳。中華戰略學會資深研究員張競質疑，真正關鍵因素是整體情報專業水準嚴重下降，工作紀律明顯違規，所以才導致如此難堪失風事件。

張競指出，情報交流在交換情資與研討階段，依據傳統作業規範，必然是向對方要求「登堂入室」，在對方辦公處所召開會議，由接待方負責安全控管。若有聯誼活動，基本上亦由接待方負責選責適當地點，並負責安全與保密控管作業。

其次，就算我方要安排聯誼活動答謝接待單位，餐敘必須尋找具有隔離包廂餐廳。高球球敘亦要妥善分組，避免過度聚集，行事高調消息外洩。他舉例，以往駐外聯絡官曾有臨時租用遊艇，利用遊港或是遊河行程，舉辦聯誼答謝餐會，避免高級長官行程曝光之妥善安排，成為情報教訓單位典範教材。

張競進一步質疑，從被曝光行程安排與活動狀況顯示，早就違反「化整為零、分別運動與境外會合」等基本要求。特別是個別人員行李超重，必然是因為採購過多禮品所致；他批評，正因以往曾有類似導致行程曝光案例，因此才三令五申要求，赴外公務行程不得採買禮品致贈上級；顯然又是老毛病發作，組織文化惡習再犯。

張競並表示，許多國家情報單位赴歐公幹行程，都會商請接待國對口情報機構配合，採取「移地會合」之保密措施；此因歐盟跨越國境交通便利，訪賓利用申根簽證或是免簽全歐通行之便，採取前述反情報作為，讓潛在敵手情報幹員無法及時跨境跟蹤監控，順利加以擺脫後再與合作對象會合；顯然我方情報單位並未運用此種作業手法。