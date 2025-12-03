快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安局長蔡明彥。記者黃義書／攝影
網傳我軍情局6位官員5月在荷蘭與當地官員交流的資訊，從班機訊息、參訪行程到照片全都有。國安局局長蔡明彥今在立法院外交及國防委員會表示，他已請軍情局局長盡速調查，國安局這邊也會就網路傳散的手法和背後目的來了解，一切要等調查結果出爐才會知道。

網路爆料內容鉅細靡遺，曝光手法與國安局前局長陳明通及政戰局長簡士偉出訪泰國及夏威夷被爆料的一致。

國民黨立委馬文君和賴士葆均關切此事，蔡明彥說，他自己出國非常小心，避免被掌握行蹤。

針對此案，蔡明彥表示，他已經提醒軍情局徹查，了解到底是人員安全問題還是資訊安全問題；國安局已啟動在網路查找溯源，最早傳布散播相關訊息的是一個一次性帳號，他們正在比對網路傳散的手法和背後目的，了解是不是有刻意操作。

蔡明彥 網路 國安局

相關新聞

台荷情報交流資訊網瘋傳！軍情局：中共僑社主導 與事實不符

網路今日出現一份爆料，指我軍情局官員今年5月前往荷蘭與當地情報官員秘密交流，包括班機資料、會議資料、參訪行程、聚餐相片都...

傳共軍下周演習！國安局：不排除 將掌握是否挑釁可能性

國安局長蔡明彥今赴立法院外交及國防委員會報告川習通話後的國際局勢發展，針對共軍本月可能演習，他會前表示，每年年底本就是中...

網傳台荷情報交流資訊 國安局：正了解傳散手法及目的

網傳我軍情局6位官員5月在荷蘭與當地官員交流的資訊，從班機訊息、參訪行程到照片全都有。國安局局長蔡明彥今在立法院外交及國...

台、荷情報交流遭上網爆料 張競：工作紀律明顯違規

網路今日出現一份爆料，指我軍情局官員今年5月前往荷蘭與當地情報官員秘密交流，包括班機資料、參訪行程等，以及與荷方官員聚餐...

蔡明彥：今年8國12次外艦穿越台海 包括越南軍艦

國安局長蔡明彥今天表示，今年有8國、12次外艦穿越台海活動，其中包括越南。國際友盟並沒有因為共軍「逢艦必跟」就有所退卻，...

在野擋1.25兆軍費 林飛帆：美花很多力氣溝通 民意壓力是關鍵

立法院程序委員會昨將攸關1.25兆軍費的國防特別條例暫緩列案，國安會副秘書長林飛帆今天表示，持續跟在野黨團溝通是必要的，...

