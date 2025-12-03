網傳台荷情報交流資訊 國安局：正了解傳散手法及目的
網傳我軍情局6位官員5月在荷蘭與當地官員交流的資訊，從班機訊息、參訪行程到照片全都有。國安局局長蔡明彥今在立法院外交及國防委員會表示，他已請軍情局局長盡速調查，國安局這邊也會就網路傳散的手法和背後目的來了解，一切要等調查結果出爐才會知道。
網路爆料內容鉅細靡遺，曝光手法與國安局前局長陳明通及政戰局長簡士偉出訪泰國及夏威夷被爆料的一致。
國民黨立委馬文君和賴士葆均關切此事，蔡明彥說，他自己出國非常小心，避免被掌握行蹤。
針對此案，蔡明彥表示，他已經提醒軍情局徹查，了解到底是人員安全問題還是資訊安全問題；國安局已啟動在網路查找溯源，最早傳布散播相關訊息的是一個一次性帳號，他們正在比對網路傳散的手法和背後目的，了解是不是有刻意操作。
