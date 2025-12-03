台荷情報交流資訊網瘋傳！軍情局：中共僑社主導 與事實不符

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
網路爆料，指我軍情局官員今年5月前往荷蘭與當地情報官員秘密交流，包括雙方官員聚餐相片，都在網上瘋傳。圖／靠北長官2025社群
網路今日出現一份爆料，指我軍情局官員今年5月前往荷蘭與當地情報官員秘密交流，包括班機資料、會議資料、參訪行程、聚餐相片都在網上瘋傳。軍情局表示，此一由中共匈牙利僑社主導之「歐洲萬事達網」傳散訊，與事實不符。情治官員分析，此舉恐為大陸國安單位在警告與我合作的歐洲情報機關。

爆料貼文宣稱，軍情局今年初經歷一場「玄武門之變」，現任局長陳明華5月上任後，以代號「相遠方案」派遣6名官員前往荷蘭進行情報交流。爆料內容指軍情局官員於5月4日深夜出發，還掌握到航班晚半小時起飛，但抵達當地後的連續3天都是旅遊、購物行程，直到5月8日才與荷蘭軍情局進行半篇的會議交流，中午雙方在餐廳聚餐時，還被拍下照片並標註成員的名字。隔日返台時，其中一名官員還因行李超重被罰款。

爆料文章並稱，今年11月，荷蘭兩大情治單位也派6人小組來台，來台人員、會議內容同樣鉅細靡遺地公布。貼文聲稱「接受荷蘭方面的不平等對待，竟然要向曾經的殖民者卑躬屈膝，只為了換取一次旅遊招待、一次僅有半日的情報交流。但台灣付出的代價是要聯合外部勢力，一同對華人高科技人才進行情報滲透。」

軍情局則表示，針對由中共匈牙利僑社主導之「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，相關內容失真、且與事實不符。

軍情局強調，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作係建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。

據情治官員分析，此舉疑似為大陸國安單位所為，掌握我國安、情報與軍事高階官員的祕密行程，透過網路公開，意在警告與我合作的歐洲情報機關，藉此打擊我情報單位威信與形象，甚至企圖擴及網路空間領域，達成其「跨境鎮壓」與「長臂管轄」的新策略。

