整理包／查詢=報名？2026新式教召必知QA 給薪天數、除役年齡、免召條件全解答

2026年教召查詢系統上線後，不少後備軍人開始關心，自己是否被列入召集名單，以及新制教召的薪水、天數與相關權益。隨著14天的新式教召全面推動，除了訓練內容更紮實、津貼也調整提升，同時教召義務年齡、免召與延期規定等，也成為常見疑問。

面對這實戰化更強的新式教召制度，《聯合新聞網》帶您掌握有關2026新式教召查詢方式、薪資補貼、雇主給薪、除役年齡與請假流程等重點，有助及早準備、避免影響工作與生活。

文章目錄 14天新式教召制度說明

新式教召具體訓練內容

新舊教召制度差異

教召薪水與教召期雇主給薪原則

免召條件、延期申請與請假流程

教召常見問題Q&A

自2022年起，國防部開始試辦「一年一訓、一次14天」的新式教召。而到2025年後，全台縣市後備旅已陸續完成編成，使14天新制成為主流。2026年（民國115年）也已開放線上「召集查詢系統」。若被列入召集名單，則須在指定時間、地點報到、受訓14天。

實施原則方面，會優先鎖定退伍8年內的後備軍人，採取「後退先用」為原則安排，也就是越晚退伍者，就會越先被選入新制教召名單。

依法一人最多會被教育召集4次，以達到退伍後仍維持部隊編制與作戰熟練度的能力。

新制的教召的訓練總天數為14天，總時數約為136小時，強調貼近實戰、強化作戰能力。圖為教召人員進行射擊預習。記者林伯東／攝影

新制教召的訓練總天數為14天，全程不會排例假日，總時數約為136小時，換算每日約10小時，強調貼近實戰、強化作戰能力。

．訓練重點：著重部隊編成與連營級訓練，從個人戰鬥技能提升至部隊整體作戰能力。

．實彈射擊：大幅增加實彈射擊時數、戰傷急救、裝備保養等基本軍事技能訓練

．戰鬥教練：從單兵戰鬥訓練擴大至戰鬥訓練（如：戰術行軍、野營、野炊）。

．生活型態：部分梯次將採取全程野營、野炊，整體生活環境與訓練的力度更貼近戰場。

．行軍訓練：增加夜間行軍，強化部隊在不良條件下的機動與作戰應變能力。

為了強化實戰化訓練，自2022年起新推動的新式教召，不論天數、強度、訓練內容，都比以往更扎實、強度更高，也因而給予更高薪資與補助，目的在於希望能更貼近後備動員需求。

在明年全面施行14天教召新制後，為了讓後備軍人能安心投入訓練，不必擔心工作與收入受到影響，包括教召薪資、雇主給薪與企業優惠，都同步進行調整。

．教召給薪標準：依不同階級獲不同的日薪：軍官每日1,350元、士官每日1,200元、士兵每日1,050元。以士兵為例，14天的教召共可領約新台幣14,700元。

．正職工作者：若召集期間有正職者，雇主依法須給員工「公假」，不得因此扣薪、扣全勤或考績。

．日薪制、計時制或約聘工作者：需視勞雇合約及工時保障情況，但雇主若未給合法公假薪資，有可能觸法。

若未申請免召，人又未準時報到參與教召，可能被認定違反兵役制度，恐會面臨法律責任。圖／聯合報系資料照片

若收到召集令，但因個人因素無法前往，可依規定申請免召或延期。相關重點如下：

免召條件

依《兵役法》第43條規定，遇重大疾病不堪行動、家庭重大變故、在學學生、出國在外、司法處置中等不可抗力特殊事由，須於召訓前3天，向戶籍地後備指揮部提出申請，並附相關證明文件，經審核核准後以公文回覆，可免除當次教召。但若未申請免召，人又未準時報到，可能被認定違反兵役制度，恐會面臨法律責任。

短期延期或請假

．入營前請假：短期因個人家庭、工作或健康等問題，無法按時入營者，可申請延期入營，但原則上不得超過3日。並於入營日之前，向戶籍地所在縣市的後備指揮部提出申請。

．入營後請假：入營後若遇突發狀況需臨時請假，需向召訓單位申請，請假原則以不超過2日為限。

教召查詢系統只是讓後備軍人預先知道是否被選中，點進去查詢並不會影響是否中籤，更不代表已經「報名」。圖／聯合報系資料照片

一個人會被教召幾次？

答：後備軍人依法須接受4次召集，新制14天教召一次，相當於舊制2次，故最少2次新制教召後，即可視為完成教召義務。

教召義務到幾歲？

答：教召義務通常是以退伍後8年內的後備軍人為主要召訓對象，而教召的除役年齡，依軍階有所不同，義務役士兵／補充兵為36歲；志願役士兵為45歲；尉官／士官為50歲；校官／士官長58歲。

教召查詢等於報名？

答：不是。查詢系統只是讓後備軍人預先知道是否被選中，點進去查詢並不會影響是否中籤，更不代表「報名」。

教召查詢出現「查無資料」是什麼意思？

答：表示目前尚未被排入下一年度召集順位，但不代表免除教召。就是「暫時沒被選中」的意思。

教召有獎金可領？

答：依《後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法》第3條規定，後備軍人在完成教召訓練合計達5次者，自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金5千元，作為額外鼓勵。